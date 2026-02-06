快訊

寒流要來了！北北基等11縣市低溫特報 全台急凍時間點曝

果粉準備！iPhone 17e、iPad 12規格外洩 外媒爆：蘋果2月19日發表入門款手機

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
2026元月科技ETF績效噴發，00947以25%漲幅奪冠，且受惠資本利得豐厚，00881、00891等多檔ETF配息年化突破10%。中央社
2026元月科技ETF績效噴發，00947以25%漲幅奪冠，且受惠資本利得豐厚，00881、00891等多檔ETF配息年化突破10%。中央社

＊原文發文時間為2月4日

噴！噴！噴！元月台股就是一直噴！

如果就連指數漲幅都像搭上火車，那科技股表現就是坐上火箭！

今年才過1個月，不少科技ETF績效已經狠甩大盤，甚至交出大盤2倍漲幅。

大部分科技ETF前三大成分股標配都是台積電、聯發科，比較特別的是台新臺灣IC設計（00947），前3大成分股都跟人家不一樣，但是這3檔都是當前盤面最強的強勢股，所以績效也遠超其他同類型商品。

由於ETF除了配發來自成分股的股息之外，還能額外配發資本利得。這批科技股2025年已經交出非常亮眼的績效表現，2026年延續氣勢，所以目前其實都擁有能夠衝高配息的條件。

例如...

半年配息的國泰台灣科技龍頭（00881）最近要配2.65，年化14.8%

採季配息的中信關鍵半導體（00891），要配0.75，年化12.7%

同樣季配息的新光臺灣半導體30（00904），也配0.76，年化11.7%

狠，實在太狠了，行情一好，科技ETF簡直把高股息ETF的活兒都給搶走了，價差完勝、配息又輾壓，都這麼卷的嗎？

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00947台新臺灣IC設計 00904新光臺灣半導體30 00913兆豐台灣晶圓製造 00935野村臺灣新科技50 00891中信關鍵半導體 00927群益台灣半導體收益ETF 00881國泰台灣科技龍頭 0052富邦科技

股添樂 股市新觀點

追蹤
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

靠009817當日本包租公？小童：對於大資金投資人不錯、小資還是建議0050

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

相關新聞

元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

＊原文發文時間為2月4日 噴！噴！噴！元月台股就是一直噴！ 如果就連指數漲幅都像搭上火車，那科技股表現就是坐上火箭！ 今年才過1個月，不少科技ETF績效已經狠甩大盤，甚至交出大盤2倍

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀

靠009817當日本包租公？小童：對於大資金投資人不錯、小資還是建議0050

日本是台灣人最愛去旅遊的國家之一，不只是有多元的美食、豐富的文化，還有這幾年相對便宜的匯率跟相近不遠的距離，這些都深深吸引著國人前去旅遊。而近幾年到日本置產也似乎成為了一種流行，不論是各種網紅或是身邊

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。 分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股6日持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。