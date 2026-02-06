元月台股坐火箭！科技ETF績效狠甩大盤…股添樂：00947一個月狂噴25％

＊原文發文時間為2月4日

噴！噴！噴！元月台股就是一直噴！

如果就連指數漲幅都像搭上火車，那科技股表現就是坐上火箭！

今年才過1個月，不少科技ETF績效已經狠甩大盤，甚至交出大盤2倍漲幅。

大部分科技ETF前三大成分股標配都是台積電、聯發科，比較特別的是台新臺灣IC設計（00947），前3大成分股都跟人家不一樣，但是這3檔都是當前盤面最強的強勢股，所以績效也遠超其他同類型商品。

由於ETF除了配發來自成分股的股息之外，還能額外配發資本利得。這批科技股2025年已經交出非常亮眼的績效表現，2026年延續氣勢，所以目前其實都擁有能夠衝高配息的條件。

例如...

半年配息的國泰台灣科技龍頭（00881）最近要配2.65，年化14.8% 採季配息的中信關鍵半導體（00891），要配0.75，年化12.7% 同樣季配息的新光臺灣半導體30（00904），也配0.76，年化11.7%

狠，實在太狠了，行情一好，科技ETF簡直把高股息ETF的活兒都給搶走了，價差完勝、配息又輾壓，都這麼卷的嗎？

