快訊

確定入獄！勤美創辦人侵占公司7009萬資產 纏訟17年判3年2月定讞

成功嶺打靶半邊臉不見「軍方無疏失」 3軍警等12人散布驚悚照慘了

微軟傳推全新Xbox控制器藏超威「黑科技」！救雲端串流遊戲體驗

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

聯合新聞網／ 綜合報導
台股大跌009816短暫破發，粉專「小犬」曬出9字頭抄底單喊「戴鋼盔衝」，隨後股價強勢V轉翻紅、成交爆量逾21萬張。記者許正宏／攝影
台股大跌009816短暫破發，粉專「小犬」曬出9字頭抄底單喊「戴鋼盔衝」，隨後股價強勢V轉翻紅、成交爆量逾21萬張。記者許正宏／攝影

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀並存的補貨現場。

從貼文截圖可見，小犬實際以9.94、9.96、9.97等價格買進009816，其中多筆顯示「完全成交」。貼文一出，不少網友直呼掛不到、錯過9字頭，也有人分享自己成功補貨的經驗，短時間內形成高度共鳴的社群討論。

成功買到的網友留言滿滿成就感與羨慕聲，「你買的價錢真漂亮」、「一個字：爽！」、「今早好忙~忙著補貨」、「補了10張」、「我也小買一張9.96，耶！」、「直接賺起來」、「漂亮」。

沒跟到的網友則是一片哀號與自嘲，「為什麼你可以買到這個價格？我掛9.95買不到」、「我只是上個廁所 就再也買不到9開頭的了」、「好低，沒跟到」、「沒買到」、「沒買到~~哭」、「羨慕 我掛太低買不到」、「我也只掛到9.99一張，其它都沒掛到」、「你們真厲害，我昨晚掛5張@10塊」。

009816自2月3日掛牌上市以來，憑藉著親民的10元發行價與純正的市值型血統，迅速成為市場焦點。據最新統計，其基金規模在短短幾天內已膨脹至149.91億元，較掛牌時成長逾4成，顯示投資人對於這檔「銅板價」市值型ETF的高度興趣，積極把握低門檻參與台股前50大權值股的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF 破發 市值型
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

相關新聞

009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀

靠009817當日本包租公？小童：對於大資金投資人不錯、小資還是建議0050

日本是台灣人最愛去旅遊的國家之一，不只是有多元的美食、豐富的文化，還有這幾年相對便宜的匯率跟相近不遠的距離，這些都深深吸引著國人前去旅遊。而近幾年到日本置產也似乎成為了一種流行，不論是各種網紅或是身邊

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。 分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股6日持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。...

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

台股今日（6日）持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。然而在一片慘綠中，防禦性資產的價值凸顯，中信日本商社（00955）再度上

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。