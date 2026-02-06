009816破發買就對了！小犬「戴著鋼盔往前衝」PO成交圖…買到9.96元

ETF破發該不該接？臉書粉專小犬的投資日誌今早貼出凱基台灣TOP 50（009816）實際成交畫面，直言「009816破發就是買，戴著鋼盔往前衝了」，多筆9字頭成交價格曝光後，留言區瞬間變成哀號與炫耀並存的補貨現場。

從貼文截圖可見，小犬實際以9.94、9.96、9.97等價格買進009816，其中多筆顯示「完全成交」。貼文一出，不少網友直呼掛不到、錯過9字頭，也有人分享自己成功補貨的經驗，短時間內形成高度共鳴的社群討論。

成功買到的網友留言滿滿成就感與羨慕聲，「你買的價錢真漂亮」、「一個字：爽！」、「今早好忙~忙著補貨」、「補了10張」、「我也小買一張9.96，耶！」、「直接賺起來」、「漂亮」。

沒跟到的網友則是一片哀號與自嘲，「為什麼你可以買到這個價格？我掛9.95買不到」、「我只是上個廁所 就再也買不到9開頭的了」、「好低，沒跟到」、「沒買到」、「沒買到~~哭」、「羨慕 我掛太低買不到」、「我也只掛到9.99一張，其它都沒掛到」、「你們真厲害，我昨晚掛5張@10塊」。

009816自2月3日掛牌上市以來，憑藉著親民的10元發行價與純正的市值型血統，迅速成為市場焦點。據最新統計，其基金規模在短短幾天內已膨脹至149.91億元，較掛牌時成長逾4成，顯示投資人對於這檔「銅板價」市值型ETF的高度興趣，積極把握低門檻參與台股前50大權值股的成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。