快訊

台中茶行遭掃射20多槍 17歲少年帶長槍投案稱「喝酒糾紛」

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

台股6日持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。然而在一片慘綠中，防禦性資產的價值凸顯，中信日本商社（00955）再度上演逆勢走揚戲碼，盤中強攻15元整數大關，續創掛牌以來新高，成為今日盤面抗跌指標。

00955經理人辛忠駿表示，今日市場波動反映資金正在進行防禦性輪動，當科技股與成長股面臨估值修正壓力時，具備低本益比（PE）、高股息殖利率以及現金流穩定的日本商社類股，就成為資金轉進的避風港。

辛忠駿指出，日本五大商社擁有獨特綜合產業結構，業務涵蓋能源、金屬、糧食、基礎建設至消費零售。這種多元化的業務組合，使其在單一產業（如半導體）面臨修正時，仍能透過其他穩健的資源或內需業務支撐獲利，展現出極佳的抗跌韌性。

針對00955近期頻創波段新高，辛忠駿分析，除了避險需求外，基本面好轉也是股價推升的動能。近期五大商社陸續公布財報，儘管全球經濟放緩，但商社在金屬礦產的高階布局（如銅、高品位鐵礦石）以及供應鏈管理的優化下，獲利表現優於市場預期。

辛忠駿指出，商社積極提升股東回報率（ROE），加上波克夏（Berkshire Hathaway）等長線外資的背書，讓商社股在市場動盪時相對抗跌。展望後市，辛忠駿認為，隨著台股與美股進入高檔震盪區，單壓科技股的波動風險加劇，建議投資人可重新檢視投資組合，適度納入與科技股連動度較低、且具備實質獲利支撐的商社ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技股 日本 市場
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

台股下殺 國家隊出動護盤 31,200成關鍵防線

相關新聞

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。 分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

股票質押+股息再投入買元大台灣50（0050），上一次紀錄是去年12/26，當時7.15張總報酬$89,420（24.17%），過了一個多月部位用股息再投入買了100股變成7.25張，報酬提升到$15

台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股6日持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。...

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

台股今日（6日）持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。然而在一片慘綠中，防禦性資產的價值凸顯，中信日本商社（00955）再度上

國泰日本不動產今掛牌 臺、日證交所首長同台齊賀

國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。