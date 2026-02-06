台股續崩 資金轉進防禦性類股 這檔日股 ETF 逆勢走強再創高

台股6日持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。然而在一片慘綠中，防禦性資產的價值凸顯，中信日本商社（00955）再度上演逆勢走揚戲碼，盤中強攻15元整數大關，續創掛牌以來新高，成為今日盤面抗跌指標。

00955經理人辛忠駿表示，今日市場波動反映資金正在進行防禦性輪動，當科技股與成長股面臨估值修正壓力時，具備低本益比（PE）、高股息殖利率以及現金流穩定的日本商社類股，就成為資金轉進的避風港。

辛忠駿指出，日本五大商社擁有獨特綜合產業結構，業務涵蓋能源、金屬、糧食、基礎建設至消費零售。這種多元化的業務組合，使其在單一產業（如半導體）面臨修正時，仍能透過其他穩健的資源或內需業務支撐獲利，展現出極佳的抗跌韌性。

針對00955近期頻創波段新高，辛忠駿分析，除了避險需求外，基本面好轉也是股價推升的動能。近期五大商社陸續公布財報，儘管全球經濟放緩，但商社在金屬礦產的高階布局（如銅、高品位鐵礦石）以及供應鏈管理的優化下，獲利表現優於市場預期。

辛忠駿指出，商社積極提升股東回報率（ROE），加上波克夏（Berkshire Hathaway）等長線外資的背書，讓商社股在市場動盪時相對抗跌。展望後市，辛忠駿認為，隨著台股與美股進入高檔震盪區，單壓科技股的波動風險加劇，建議投資人可重新檢視投資組合，適度納入與科技股連動度較低、且具備實質獲利支撐的商社ETF。

