快訊

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

13年前舊iPhone復活還能用！蘋果祭出更新 iPhone 5s再續命N年

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

聯合新聞網／ 綜合報導
台股早盤重挫逾500點，009816雖跌破發行價至9.98元，但受惠「不配息、低費率」優勢吸引買盤，開盤半小時成交量即破14萬張。中央社
台股早盤重挫逾500點，009816雖跌破發行價至9.98元，但受惠「不配息、低費率」優勢吸引買盤，開盤半小時成交量即破14萬張。中央社

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣TOP 50（009816）也難敵大盤跌勢，股價跌破10元發行價，暫報9.98元，下跌1.38%。

儘管股價隨大盤拉回，但009816的人氣卻相當驚人，展現「越跌越買」的態勢。開盤僅半小時左右，成交量已爆衝至143,921張，交投熱度高居市場前列。觀察盤中內外盤比例，內盤成交佔比高達61.80%，意味著多數成交來自於買方掛單成交，顯示投資人趁著大盤修正百點之際，積極進場低接的意願強烈。

009816之所以能在大跌中吸引如此龐大的資金，主要歸功於其獨特的產品設計。該ETF主打「不配息再投入」機制，將股息直接滾入再投資，創造複利效果，同時具備「經理費率低廉」的優勢，有效降低長期持有成本。

對於偏好追求資本利得、不想處理配息稅務問題的投資人來說，今日的股價回檔反而提供了絕佳的布局時點。

據最新統計數據，009816自2月3日掛牌以來，吸金速度相當驚人。截至昨日（2月5日），其基金規模已來到149.91億元，相較於掛牌時的規模，成長幅度高達40.62%，在近期上市的多檔主被動ETF中表現最為亮眼，顯示市場對於這類純市值型、高效率運作的ETF接受度極高。

法人分析，今日台股雖受美股重挫影響而大幅回檔，但對於長線投資人而言，正是檢視標的體質的機會。009816雖然今日跌破發行價，但成交爆量且規模快速膨脹，反映出資金看好其後市表現，願意在下跌過程中持續承接，透過「不配息」的自動複利機制，靜待市場回穩後的反彈行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

南亞科、力積電別追了？郭哲榮示警台股恐回檔4000點：小心多殺多

外資狂賣16萬張台積電？真相僅0.85％…拆解籌碼驚人事實：別被短期雜訊騙下車

抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

相關新聞

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。 分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

股票質押+股息再投入買元大台灣50（0050），上一次紀錄是去年12/26，當時7.15張總報酬$89,420（24.17%），過了一個多月部位用股息再投入買了100股變成7.25張，報酬提升到$15

國泰日本不動產今掛牌 臺、日證交所首長同台齊賀

國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規...

國泰日本不動產009817今成功掛牌 規模超過50億元

國泰日本不動產（009817）自2025年12月獲金管會核准募集，6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛...

主動式ETF 資金聚焦

全球股市高檔震盪，但主動式ETF前八大昨（5）日都獲得買盤挹注，顯示在動盪行情下，投資人對主動策略具信心。主動式ETF也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。