才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣TOP 50（009816）也難敵大盤跌勢，股價跌破10元發行價，暫報9.98元，下跌1.38%。

儘管股價隨大盤拉回，但009816的人氣卻相當驚人，展現「越跌越買」的態勢。開盤僅半小時左右，成交量已爆衝至143,921張，交投熱度高居市場前列。觀察盤中內外盤比例，內盤成交佔比高達61.80%，意味著多數成交來自於買方掛單成交，顯示投資人趁著大盤修正百點之際，積極進場低接的意願強烈。

009816之所以能在大跌中吸引如此龐大的資金，主要歸功於其獨特的產品設計。該ETF主打「不配息再投入」機制，將股息直接滾入再投資，創造複利效果，同時具備「經理費率低廉」的優勢，有效降低長期持有成本。

對於偏好追求資本利得、不想處理配息稅務問題的投資人來說，今日的股價回檔反而提供了絕佳的布局時點。

據最新統計數據，009816自2月3日掛牌以來，吸金速度相當驚人。截至昨日（2月5日），其基金規模已來到149.91億元，相較於掛牌時的規模，成長幅度高達40.62%，在近期上市的多檔主被動ETF中表現最為亮眼，顯示市場對於這類純市值型、高效率運作的ETF接受度極高。

法人分析，今日台股雖受美股重挫影響而大幅回檔，但對於長線投資人而言，正是檢視標的體質的機會。009816雖然今日跌破發行價，但成交爆量且規模快速膨脹，反映出資金看好其後市表現，願意在下跌過程中持續承接，透過「不配息」的自動複利機制，靜待市場回穩後的反彈行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。