009817掛牌 林修銘：證交所將了解業者發行其他國家跨境 ETF 意願

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導
「國泰大和日本不動產收息 ETF」（009817）6日正式掛牌上市。記者蔡靜紋／攝影
「國泰大和日本不動產收息 ETF」（009817）6日正式掛牌上市，臺灣證券交易所董事長林修銘表示，這檔ETF掛牌具有兩大意義，一方面是深化台日資本市場互信，另一方面是雙向跨境合作良性循環。證交所將持續打造具國際競爭力的資本市場環境，深化與全球交易所之間的合作與連結。

林修銘特別強調，除日本市場以外，交易所也持續了解業者對於發行其他國家跨境ETF的興趣和意願，協助拓展其他國家ETF跨境掛牌的可能性，推動台灣資本市場邁向下一個高峰。

「國泰大和日本不動產收息 ETF」是國泰投信在台灣推出的第一檔台日跨境連結式ETF，亦為台灣市場第一檔投資日本不動產的ETF，為台灣投資人參與日本不動產市場的新管道。

6日的掛牌典禮，包括台灣證券交易所董事長林修銘、東京證券交易所岩泳守幸、大和資產管理社長佐野径、國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正、國泰投信總經理張雍川均親自到場。

林修銘致詞時表示，國泰此檔 ETF連結的標的，是日本大和資產管理公司發行並於東京證券交易所掛牌的「iFree ETF 東証 REIT 指數」 （1488.JP），充分展現台日資本市場在制度、產品與專業上的高度互信。 回顧去年9月，大和資產管理公司率先於日本市場，發行第一檔連結臺灣ETF 的跨境產品，將臺灣證券交易所上市的「國泰 台灣科技龍頭ETF」（ 00881），以連結式基金的方式，帶進東京證券交易所。自掛牌以來，資產規模已經成長超過六倍，不僅反映 日本投資人對台灣產業實力的高度肯定，也具體呈現臺日資本市 場合作所累積的成果。

國泰投信與大和資產管理公司攜手合作，將日本優質資產引進台灣市場，讓雙向跨境合作形成良性循環，正是國際資本市場交流非常值得肯定的正向成果。

東京交易所社長岩泳守幸上台致詞時先以中文、台語向大家問好，並指出台灣ETF市場在高個人投資人高度參與下，在亞洲具有相當特色，我們也期待台灣市場迎來首檔日本不動產ETF，能夠蒸蒸日上，作為日本與台灣最值得信賴的夥伴。

國泰投信董事長李偉正表示，國泰投信努力讓投資人都能在國泰投信找到一站式產品服務，感謝台灣證交所、東京交易所、大和資產管理，共同促成這次的009817上市掛牌。

大和資產管理社長佐野径表示， 009817台灣投資人對ETF產品展現高度興趣，精神讓我感到非常敬佩，這次有機會讓我們互相交流，可讓台日金融市場共同震盪產生新機會，未來將提供更多台日投資人有興趣的商品。

「國泰大和日本不動產收息 ETF」（009817）6日正式掛牌上市。記者蔡靜紋／攝影
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

