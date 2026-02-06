快訊

日式定食不起眼配菜，鈣質竟是菠菜3倍！搭這些食材一起吃，營養吸收率翻倍

經典賽／火球男張峻瑋入選！中華隊3位20歲投手最稚齡 野手以李灝宇、龍仔最年輕

重磅快評／上一屆經典賽歷經震撼教育 中華隊投手選材非常務實

聽新聞
0:00 / 0:00

國泰日本不動產今掛牌 臺、日證交所首長同台齊賀

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，臺、日證交所首長同台祝賀，包括臺灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等出席見證。業者提供
國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，臺、日證交所首長同台祝賀，包括臺灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等出席見證。業者提供

國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規模第二大日股ETF，首創台人投資日本不動產市場的最佳捷徑，也為台灣邁向亞洲資產管理中心再寫新頁；今日開盤不到20分鐘，成交量突破三萬張，成為盤面熱絡的標的之一。

009817掛牌典禮現場以氣勢磅礡的擊鼓儀式揭開序幕，象徵新ETF正式上市，緊接登場的祥獅獻瑞更添喜慶，現場氣氛熱鬧滾滾。臺、日證交所首長同台祝賀，包括臺灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等出席見證。

林修銘致詞時指出，這檔ETF不僅是國泰投信在臺灣推出的第一檔臺日跨境連結式ETF ，更是臺灣市場第一檔投資日本不動產的ETF，為臺灣投資人開啟參與日本不動產市場的新管道，也讓上市ETF產品更加多元，進一步豐富國人長期資產配置的選擇。國泰投信與大和資產管理公司攜手合作，將日本優質資產引進臺灣市場，讓雙向跨境合作形成良性循環，這正是國際資本市場交流非常值得肯定的正向成果。

未來，交易所將持續致力於打造友善且具國際競爭力的資本市場環境，深化與全球交易所之間的合作與連結。除了日本市場以外，交易所也持續了解業者對於發行其他國家跨境ETF的興趣和意願，協助拓展其他國家ETF跨境掛牌的可能性，推動臺灣資本市場邁向下一個高峰。

國泰投信董事長李偉正指出，國泰日本不動產今日掛牌，讓台日ETF市場交流向前邁進一大步。台灣在AI浪潮中扮演全球供應鏈核心角色，去年國泰台灣科技龍頭（00881）的連結式ETF「iFree ETF國泰台灣科技龍頭指數」首登東京證交所；今年與大和資產管理再度攜手，將日本最具代表性的J-REITs投資機會帶回台灣，補足市場空白，未來將持續串聯集團資源，提供前瞻性資產管理解決方案。

大和資產管理社長佐野径表示，日本市場自高市早苗新政府上任以來，日經平均指數與J-REITs指數持續展現成長動能，海外資金加速流入，其中來自台灣的投資占比尤為突出，顯示台灣投資人對日本不動產市場的關注度持續升溫。但赴日買房門檻高，透過ETF即可小額參與多元不動產類型，並兼具專業管理效率。009817作為台灣首檔以J-REITs為投資標的之ETF，具高度市場意義，他也對台灣市場ETF的快速發展表示肯定，此次掛牌可望成為台日金融市場彼此激勵的新起點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本市場 ETF 國泰金控
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

國泰日本不動產009817今成功掛牌 規模超過50億元

台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

初春限定粉紅療癒 日本不能錯過的「賞櫻溫泉」秘境

日本眾院8日改選 川普高調力挺高市、喊話3月19日白宮見

相關新聞

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。 分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

股票質押+股息再投入買元大台灣50（0050），上一次紀錄是去年12/26，當時7.15張總報酬$89,420（24.17%），過了一個多月部位用股息再投入買了100股變成7.25張，報酬提升到$15

國泰日本不動產今掛牌 臺、日證交所首長同台齊賀

國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規...

國泰日本不動產009817今成功掛牌 規模超過50億元

國泰日本不動產（009817）自2025年12月獲金管會核准募集，6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛...

主動式ETF 資金聚焦

全球股市高檔震盪，但主動式ETF前八大昨（5）日都獲得買盤挹注，顯示在動盪行情下，投資人對主動策略具信心。主動式ETF也...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。