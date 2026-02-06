國泰日本不動產今掛牌 臺、日證交所首長同台齊賀

國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規模第二大日股ETF，首創台人投資日本不動產市場的最佳捷徑，也為台灣邁向亞洲資產管理中心再寫新頁；今日開盤不到20分鐘，成交量突破三萬張，成為盤面熱絡的標的之一。

009817掛牌典禮現場以氣勢磅礡的擊鼓儀式揭開序幕，象徵新ETF正式上市，緊接登場的祥獅獻瑞更添喜慶，現場氣氛熱鬧滾滾。臺、日證交所首長同台祝賀，包括臺灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲、東京證券交易所社長岩永守幸及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等出席見證。

林修銘致詞時指出，這檔ETF不僅是國泰投信在臺灣推出的第一檔臺日跨境連結式ETF ，更是臺灣市場第一檔投資日本不動產的ETF，為臺灣投資人開啟參與日本不動產市場的新管道，也讓上市ETF產品更加多元，進一步豐富國人長期資產配置的選擇。國泰投信與大和資產管理公司攜手合作，將日本優質資產引進臺灣市場，讓雙向跨境合作形成良性循環，這正是國際資本市場交流非常值得肯定的正向成果。

未來，交易所將持續致力於打造友善且具國際競爭力的資本市場環境，深化與全球交易所之間的合作與連結。除了日本市場以外，交易所也持續了解業者對於發行其他國家跨境ETF的興趣和意願，協助拓展其他國家ETF跨境掛牌的可能性，推動臺灣資本市場邁向下一個高峰。

國泰投信董事長李偉正指出，國泰日本不動產今日掛牌，讓台日ETF市場交流向前邁進一大步。台灣在AI浪潮中扮演全球供應鏈核心角色，去年國泰台灣科技龍頭（00881）的連結式ETF「iFree ETF國泰台灣科技龍頭指數」首登東京證交所；今年與大和資產管理再度攜手，將日本最具代表性的J-REITs投資機會帶回台灣，補足市場空白，未來將持續串聯集團資源，提供前瞻性資產管理解決方案。

大和資產管理社長佐野径表示，日本市場自高市早苗新政府上任以來，日經平均指數與J-REITs指數持續展現成長動能，海外資金加速流入，其中來自台灣的投資占比尤為突出，顯示台灣投資人對日本不動產市場的關注度持續升溫。但赴日買房門檻高，透過ETF即可小額參與多元不動產類型，並兼具專業管理效率。009817作為台灣首檔以J-REITs為投資標的之ETF，具高度市場意義，他也對台灣市場ETF的快速發展表示肯定，此次掛牌可望成為台日金融市場彼此激勵的新起點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。