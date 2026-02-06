快訊

國泰日本不動產009817今成功掛牌 規模超過50億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「國泰大和日本不動產收息 ETF」（009817）6日正式掛牌上市　　　記者蔡靜紋／攝影
「國泰大和日本不動產收息 ETF」（009817）6日正式掛牌上市　　　記者蔡靜紋／攝影

國泰日本不動產（009817）自2025年12月獲金管會核准募集，6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規模第二大之日股ETF，首創台人投資日本不動產市場的最佳捷徑，也為台灣邁向亞洲資產管理中心再寫新頁。

現場以氣勢磅礡的擊鼓儀式揭開序幕，象徵新基金正式上市，緊接登場的祥獅獻瑞更添喜慶，現場氣氛熱鬧滾滾。臺、日證交所首長同台祝賀，包括臺灣證交所董事長林修銘、總經理李愛玲，東京證券交易所社長岩永守幸，以及國泰金控總經理李長庚、國泰投信董事長李偉正與總經理張雍川、大和資產管理社長佐野径等出席見證。

李偉正指出，國泰投信秉持「夠穩健 才能靈活前進」的精神，自2015年推出第一檔ETF以來，產品線已擴展至38檔，多檔規模突破新台幣千億元，受益人數超過300萬，打造橫跨多市場、多資產、多策略的全貨架式產品線。國泰日本不動產（009817）掛牌讓台日ETF市場交流向前邁進一大步。台灣在AI浪潮中扮演全球供應鏈核心角色，去年國泰台灣科技龍頭（00881）的連結式ETF「iFree ETF國泰台灣科技龍頭指數」首登東京證交所；今年與大和資產管理再度攜手，將日本最具代表性的J-REITs投資機會帶回台灣，補足市場空白，未來將持續串聯集團資源，提供前瞻性資產管理解決方案。

大和資產管理社長佐野径表示，日本市場自高市早苗新政府上任以來，日經平均指數與J-REITs指數持續展現成長動能，海外資金加速流入，其中來自台灣的投資占比尤為突出，顯示台灣投資人對日本不動產市場的關注度持續升溫。但赴日買房門檻高，透過ETF即可小額參與多元不動產類型，並兼具專業管理效率。009817作為台灣首檔以J-REITs為投資標的之ETF，具高度市場意義，對台灣市場ETF的快速發展表示肯定，這次掛牌可望成為台日金融市場彼此激勵的新起點。

國泰日本不動產（009817）追蹤標的為「iFreeETF東証REIT指數」，成分股涵蓋所有在東京證交所掛牌的不動產投資信託（REITs），類型橫跨商辦大樓、住宅、物流園區、零售商場與飯店等多元不動產，基金具備小額參與、成分股透明與市場交易便利等特性，並採半年配息制度，適合小資或退休族群進行布局。

國泰日本不動產（009817）基金經理人游凱卉分享，日本商用不動產在近年展現明顯回升力道，尤其東京辦公室空置率逐步下降、租金上揚，核心商辦搶手。同時，日本觀光需求持續強勁，旅客人潮帶動多類不動產租金與使用率同步受惠。日本不動產價格相較全球主要城市具吸引力，海外資金持續流入也充分反映市場認可度；從資產配置角度來看，J-REITs與全球股債連動性較低，能發揮分散風險的功能。目前日圓匯率仍在歷史低檔，未來若隨日本經濟政策回升，更有機會同步掌握資產增值與匯兌收益的雙重紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 國泰金控 市場
