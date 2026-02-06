8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

股票質押+股息再投入買元大台灣50（0050），上一次紀錄是去年12/26，當時7.15張總報酬$89,420（24.17%），過了一個多月部位用股息再投入買了100股變成7.25張，報酬提升到$151,380（40.14%）。

7.25張其中股票質押買進5張，股息再投入用零股方式慢慢湊買了2.25張，持有0050到現在其實也不過8個月，覺得可以拿到40%很滿意了，個人認為股票質押+股息再投入這套組合拳威力實在驚人。

股票質押最大的用意是穩定擴張資產部位，在合理的槓桿與適當的風險管理之下更有效率的衝高資產部位，只不過我除了用來存高股息之外也用來存市值型，用這樣的方式慢慢讓資產與現金流越滾越大。

股息再投入加零股戰術的方式在之前的文章也提過了，讓你的部分股息可以得到更有效率成長，除了回買原有的高股息之外多了一個活化資產的方式，而且搭配零股戰術買起來沒什麼壓力，慢慢累積也是一小筆資產。

雖然我的主力部位是高股息，但我提倡的其中之一的理念就是你可以很彈性的去組合屬於你自己的資產風格，不用去爭論高股息跟市值型哪個正確，你覺得哪個對你比較有幫助，持有起來感覺舒服，那就適合你。

但我自己是沒在選的，高股息跟市值型一起買，而且兩個都要賺，畢竟股息價差一起賺，才是存股人的專屬浪漫。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。