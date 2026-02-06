快訊

經典賽／上屆帶14投2旅外→本屆16投9旅外 豪華戰力翻轉悲慘防禦率？

經典賽／中華隊30人名單揭曉！2美籍戰力助拳 帶16投手迎戰

3星座馬年工作運超旺！天蠍享受工作、他只要嘗試就成功

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享實測「股票質押+股息再投入」策略買進0050，透過槓桿放大資產並善用零股累積，短短8個月報酬率突破40%。圖／本報資料照片
存股哥分享實測「股票質押+股息再投入」策略買進0050，透過槓桿放大資產並善用零股累積，短短8個月報酬率突破40%。圖／本報資料照片

股票質押+股息再投入買元大台灣50（0050），上一次紀錄是去年12/26，當時7.15張總報酬$89,420（24.17%），過了一個多月部位用股息再投入買了100股變成7.25張，報酬提升到$151,380（40.14%）。

7.25張其中股票質押買進5張，股息再投入用零股方式慢慢湊買了2.25張，持有0050到現在其實也不過8個月，覺得可以拿到40%很滿意了，個人認為股票質押+股息再投入這套組合拳威力實在驚人。

股票質押最大的用意是穩定擴張資產部位，在合理的槓桿與適當的風險管理之下更有效率的衝高資產部位，只不過我除了用來存高股息之外也用來存市值型，用這樣的方式慢慢讓資產與現金流越滾越大。

股息再投入加零股戰術的方式在之前的文章也提過了，讓你的部分股息可以得到更有效率成長，除了回買原有的高股息之外多了一個活化資產的方式，而且搭配零股戰術買起來沒什麼壓力，慢慢累積也是一小筆資產。

雖然我的主力部位是高股息，但我提倡的其中之一的理念就是你可以很彈性的去組合屬於你自己的資產風格，不用去爭論高股息跟市值型哪個正確，你覺得哪個對你比較有幫助，持有起來感覺舒服，那就適合你。

但我自己是沒在選的，高股息跟市值型一起買，而且兩個都要賺，畢竟股息價差一起賺，才是存股人的專屬浪漫。

◎感謝 槓桿存股哥 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 現金流 股票質押 價差 風險
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

泡沫在吹都有這些相同跡象…專家解析歷史投機事件「別成AI泡沬最後接盤者！」

封關前個股倒一排？網熱議回檔成因：丙種資金回收+美股拖累

台積電（2330）赴日投資升級！他憂技術外溢 網卻樂看：補助有誠意

力積電Q4虧損收斂！喊話AI轉型3年衝兩成…PTT炸鍋：該「相信黃董」還是畫餅

相關新聞

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

存股哥分享實測「股票質押+股息再投入」策略買進0050，透過槓桿放大資產並善用零股累積，短短8個月報酬率突破40%。

台股終於有不配息再投入ETF！阿布達揭009816「自動變富」邏輯…網讚：不用盯盤最爽

市值型ETF近來在社群討論度明顯升溫，其中凱基台灣TOP 50（009816）被不少投資人點名，原因不在配息，而是「長期累積感」。阿布達在IG分享定期定額實測，搭配圖表說明市值型ETF邏輯，引來不少網

主動式ETF 資金聚焦

全球股市高檔震盪，但主動式ETF前八大昨（5）日都獲得買盤挹注，顯示在動盪行情下，投資人對主動策略具信心。主動式ETF也...

怕年終獎金變不見？009816一張僅1萬元左右…林艾比：不配息再投入讓複利自動滾雪球

台股3萬點之上，投資人最常問的，早已不只是「現在高不高」，而是擔心一個錯誤決定，讓年終獎金或紅包「用錯方式消失」。林艾比在社群分享，市場真正讓人焦慮的，往往不是點位，而是害怕買進後立刻被市場否定。

信箱收不到信…009816「這點」最爽！大盤重挫34萬張資金進場掃貨

隨著市值型、不配息ETF討論升溫，凱基台灣TOP 50（009816）近期在投資社群中被頻繁點名。「小犬的投資日誌」一篇貼文，引發大量網友回應，有人視它為長期資產累積工具，也有人仍在觀望進場時機，討論

台股高檔震盪！高股息ETF成「賺紅包」首選：一文解析00878、00934、00961

美股四大指數跌多漲少，拖累台股今（5日）開低走低，在權值王台積電領跌下，大盤終場重挫420.98點，回測31,800點關卡。面對農曆年關將至，加上國際政經局勢不明朗，市場「抱股過年」意願降低，資金明顯

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。