抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。

分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資人面臨的最大分歧，其實不是看不看好台股，而是不知道該「用什麼方式參與」。

針對投資人擔心長假期間的突發利空，謝晨彥建議，應將焦點從「預測短線漲跌」轉向「維持長線紀律」；他指出，定期定額是克服高檔焦慮最有效的策略，不僅能避免一次性進場的心理壓力，更能確保投資人在市場回檔時敢於加碼。

而對於執行這項策略的標的，他認為凱基台灣TOP50（009816）這類市值型ETF，會是比自己選股更佳的選擇。

謝晨彥進一步指出，009816除了具備市值型ETF追蹤大盤、汰弱留強的優勢外，更解決了長期投資人最頭痛的「配息再投入」問題。相較於元大台灣50（0050）或富邦台50（006208）需要投資人收到股息後手動買回，009816直接將股息滾入淨值。 數據顯示，在2025年10月至2026年1月的統計區間內，009816追蹤指數繳出21.18%的報酬率，優於同期0050與006208追蹤指數的19.69%，證明了這種機制的效率。

「封關前後的市場焦慮，其實是一個重新檢視投資方法的時點。」謝晨彥表示，短線操作者或許需要擔心乖離率與過熱訊號，但對於中長期投資人而言，與其糾結要不要抱股，不如思考是否用對了持有市場的方式。

謝晨彥總結，市場永遠會有雜音與長假效應，但ETF定期定額的價值，正是在不確定中提供確定性，透過009816這種省去選股與再投入麻煩的工具，投資人更能在此時維持紀律，讓時間與複利成為累積財富的最大推手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。