抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

聯合新聞網／ 綜合報導
面對封關前的高檔震盪，分析師謝晨彥建議透過定期定額009816消除情緒干擾，利用其省去選股與手動再投入麻煩的特性，維持長線紀律。中央社
隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。

分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資人面臨的最大分歧，其實不是看不看好台股，而是不知道該「用什麼方式參與」。

針對投資人擔心長假期間的突發利空，謝晨彥建議，應將焦點從「預測短線漲跌」轉向「維持長線紀律」；他指出，定期定額是克服高檔焦慮最有效的策略，不僅能避免一次性進場的心理壓力，更能確保投資人在市場回檔時敢於加碼。

而對於執行這項策略的標的，他認為凱基台灣TOP50（009816）這類市值型ETF，會是比自己選股更佳的選擇。

謝晨彥進一步指出，009816除了具備市值型ETF追蹤大盤、汰弱留強的優勢外，更解決了長期投資人最頭痛的「配息再投入」問題。相較於元大台灣50（0050）或富邦台50（006208）需要投資人收到股息後手動買回，009816直接將股息滾入淨值。

數據顯示，在2025年10月至2026年1月的統計區間內，009816追蹤指數繳出21.18%的報酬率，優於同期0050與006208追蹤指數的19.69%，證明了這種機制的效率。

「封關前後的市場焦慮，其實是一個重新檢視投資方法的時點。」謝晨彥表示，短線操作者或許需要擔心乖離率與過熱訊號，但對於中長期投資人而言，與其糾結要不要抱股，不如思考是否用對了持有市場的方式。

謝晨彥總結，市場永遠會有雜音與長假效應，但ETF定期定額的價值，正是在不確定中提供確定性，透過009816這種省去選股與再投入麻煩的工具，投資人更能在此時維持紀律，讓時間與複利成為累積財富的最大推手。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 0050元大台灣50 006208富邦台50 ETF 不配息 市值型 封關日
相關新聞

才9點半！009816成交量已破14萬張…台股重挫500多點反成市值型ETF最佳試金石

台股今（6）日受到國際股市拖累，大盤開盤隨即遭遇重挫，截至上午9點32分，加權指數大跌546.56點，來到31,254.71點，跌幅達1.72%。在市場賣壓沈重之際，剛掛牌不久的市值型ETF凱基台灣T

抱股過年不糾結！謝晨彥剖析009816：累積型複利機制讓財富自動長大

隨著農曆春節腳步逼近，台股市場氛圍在「居高思危」與「看好年後行情」之間拉鋸。 分析師謝晨彥觀察，今年封關行情的特殊之處，在於指數位階極高且成交爆量，這代表市場正在進行激烈的換手。他認為，此時投資

8個月狂賺40％！存股哥「股票質押+股息再投入」養大0050：股息價差全都要

股票質押+股息再投入買元大台灣50（0050），上一次紀錄是去年12/26，當時7.15張總報酬$89,420（24.17%），過了一個多月部位用股息再投入買了100股變成7.25張，報酬提升到$15

台股殺600點！00955逆勢衝15元新高…成資金最狂避風港

台股今日（6日）持續遭遇亂流，受國際股市波動及獲利了結賣壓出籠影響，加權指數盤中一度大跌逾600點，先前的強勢族群成為殺盤重心。然而在一片慘綠中，防禦性資產的價值凸顯，中信日本商社（00955）再度上

國泰日本不動產今掛牌 臺、日證交所首長同台齊賀

國泰日本不動產（009817）6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛牌規模即逾新台幣50億元，成為全台規...

國泰日本不動產009817今成功掛牌 規模超過50億元

國泰日本不動產（009817）自2025年12月獲金管會核准募集，6日於臺灣證券交易所舉行盛大掛牌典禮，009817甫掛...

