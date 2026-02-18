買高股息到回本仍被酸？網曝2原因：總報酬輸0050還要課稅

不少股民認為高股息ETF配息制度等於左手換右手，對實質報酬沒有助益。PTT一名網友發文詢問「高股息ETF為什麼在板上被攻擊？」指出0056、00878、00919、00713等高股息ETF規模大、股價多已高於發行價，加上多年領息「幾乎回本」，認為高股息提供穩定現金流繳房貸、房貸繳完還能養老，質疑為何總被批評成「左手配右手」。

原PO主要論點是，若高股息真只是「左手換右手」，價格理應一路被配到接近零；但現實是多檔高股息ETF不僅價格仍高於發行價，早期投資人甚至可能已領到「零成本」，因此不認同股板常見的貶低說法，並反問「那定存、儲蓄險、銀行基金、選股賠錢的又怎麼辦？」

留言區則呈現兩條主線。第一派以「數學與機會成本」為核心，認為配息會直接從淨值扣掉，拿到的現金不是憑空多出來；若只是想要現金流，「市值型ETF需要用錢時自行賣股」即可，且高股息配息還可能面臨所得稅、二代健保補充保費等成本，等於「左手換右手還被剝一層皮」。不少人也直接把比較基準鎖定0050，稱高股息總報酬長期容易輸給市值型，尤其近年台積電與權值股強勢，高股息因成分股結構「少GG、成長性不足」更顯落後，甚至有人以「多頭買高股息是在浪費時間」形容。

第二派則較務實，強調商品定位不同：有人需要「配息現金流」、有人心理上不想賣股、或想用配息當作固定支出來源，買高股息並非不可；也有人認為股板風向本來就會隨行情輪動，牛市市值型被捧、空頭又可能回頭吹高股息，沒必要太在意。部分回應把近期爭議指向00940，認為新募集高股息ETF造成市場觀感變差，連帶讓其他高股息也被遷怒。

整體看法上，股板多數並非否定「買高股息」本身，而是反對把配息當成「天上掉下來的錢」、或用「領到0成本」來論證商品一定更好；在他們眼中，高股息最大的爭議點是：承擔同樣是股票市場的波動風險，長期報酬卻可能落後市值型，且配息帶來稅負與補充保費等摩擦成本，因此才會被嘲諷為「輸大盤的一種選擇」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。