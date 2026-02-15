資金800萬想靠0050躺平！網酸「遇回檔就完蛋」勸留現金緩衝

靠股票半退休？一名網友在PTT以「小資單身躺平族股票財富自由」為題發文，稱自己並非躺平族，只是被問到「裸辭後如何靠股票有穩定收入」時，傾向建議買0050與台積電，並提出一套以800萬元資金搭配質押、信貸放大投入的假設方案，引來網友兩派交鋒，一邊質疑「小資哪來800萬」、也批評長期報酬與提領率被過度簡化；另一邊則討論若能扛過熊市、保留現金與紀律執行，是否仍有機會達成「隨時離職的底氣」。

原PO在文中設定「小資有800萬」的情境，規劃700萬全押指數型商品，再以質押借出約一半額度，追加200萬買指數，另用年利率3%內、期數8至10年的信貸200萬投入，合計約1100萬在股市。他以長期年化10%至11%估算，推算一年約可得100萬元報酬，認為單身小資或可躺平，並自評能承受指數回檔30%風險，也提到多頭年報酬放大至200萬並非不可能，最後詢問「這算好建議嗎？還是最好的建議是不要建議？」

原PO後續與推文互動時，提到自己曾先問過AI，AI回覆風險承受度約30%；他也補充提領方式可否改成定期賣出0050、或指數上漲時賣部分維持總市值。當多數人反對後，他逐步改口表示「看來最好的建議是不建議、自己默默賺」，並談到同溫層股市獲利差距擴大、錢變薄與通膨壓力等觀察，顯示其原意更像是在思考如何回應後輩提問，而非單純鼓吹槓桿。

網友主要共識集中在三點，第一，年化報酬是長期平均，並非每年穩定10%，若一開始就遇到2001、2009或2022式回檔，可能被迫賣股或面臨質押維持率問題；第二，躺平需要的是「現金流」，0050配息不高，若要靠賣股支應生活費，容易遇到「報酬順序風險」，安全提領率多落在3%至4%，不應用10%年化直接推算每年可領10%；第三，槓桿本身不是不能用，但要把利息、還款與補繳機制算進去，並預留現金緩衝，否則一次大跌就可能出局。

不同意見則分成兩類：一類認為若生活型態極度節制、單身住家裡或移居非精華區、採「動態提領」並願意遇到大跌再回職場，800萬至1000萬放大盤仍可能支撐基本開銷；也有人分享自己曾離職多年、遇過腰斬仍撐過。另一類則主張不應把「不上班」等同「沒工作」，可改走COASTFIRE、baristaFIRE或換輕鬆工作，先撐過一輪景氣循環再談退休。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。