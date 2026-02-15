00981A「賺了不賣」嫌資金卡住？網曝2條路可選：風險自己擔

有投資人在PTT請益，手上持有主動式ETF統一00981A，原PO坦言市值型ETF像0050多半「放長期」就好，但面對市值型以外、主動調整持股的ETF，反而不知道該怎麼操作：是設目標價到了就停利、還是一路抱著不賣，原PO也說，雖然帳上有賺，但又覺得資金被「卡住」，擔心沒辦法拿去操作其他個股。

由於近來台股多頭氣氛濃，股板同時充斥「正二、質押、信貸」等槓桿話題，00981A又在討論串當天短線表現強勢，推文一開場就有人直喊「00981屌炸天」，還貼出多張績效截圖稱「這幾天都漲得比正二多」。也有人直接給出股板常見的懶人答案：選好標的就「刪APP」，一年後再回來看。

留言區討論分為兩派。一派認為，買主動式ETF本質就是把選股與調整交給經理人，若又想自己抓高點賣、低點買，等於「主動調節主動式」反而沒意義，容易變成追高殺低；有人直言，你既然信任經理人，就該把它當基金放著，除非你判斷「信任理由消失」才需要賣出。也有人提醒原PO先釐清資產週期與用途，若只是想抽資金去玩個股，「缺多少就賣同額」或把投資分成「長期底倉＋操作資金」兩池，才不會每次看到盤面波動就心癢換來換去。

另一派則對00981A本身的「階段性績效」較有疑慮，提醒別只看短短幾天的強勢就吹捧。有網友直指00981A先前一度「像死魚」、也曾因持股題材表現不如市場熱門族群而被酸，認為短線噴出不代表長期一定贏；更有人把焦點放在主動式ETF的費用率較高、以及配息可能稀釋淨值成長，喊話「年底再看績效」比較客觀，若長期贏不了0050，乾脆回去買被動市值型就好。

整體來看，討論區網友均認同，主動式ETF到底要不要「一直放著」，答案多半取決於你買進的理由與資金用途。若買00981A是為了省下研究個股、把調整交給經理人，那就該接受它會有落後熱門題材的空窗期；反之若心裡一直想靠自己做波段、追更刺激的標的，市場也不乏「想要資金就賣、或質押換現金」的做法，只是風險與成本要自己承擔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。