想用理財型房貸槓桿買0050！網酸「把強勢行情當常態」太樂觀

多數人會選擇利用閒錢投資，但仍有部分股民會利用借貸錢滾錢。有網友在PTT請益，想用「理財型房貸」借款投資元大台灣50（0050）。原PO列出理財型房貸優點，包括不必擔心維持率、利率通常較信貸低、年限內多為「只繳利息不還本金」、且動用資金才計息；並以借500萬元、利率2.9%試算，搭配0050去年現金殖利率2.45%，估算一年利息成本約2.25萬元，再用「今年報酬率估50%」推算可賺250萬元，詢問是否有人有類似經驗。

不過貼文一出，多數網友第一時間不是討論槓桿細節，而是質疑「把去年的強勢行情當成常態」。不少留言直指，原PO用1月的漲幅就推估全年、甚至預設年化50%太樂觀，「今年報酬率50%？有夢最美」、「都知道50%還不快all in？」也有人酸「一月11%年底11×12=132%」反諷用線性推估的荒謬，並提醒「去年那種漲勢不可能每年有」。

也有較謹慎的聲音把焦點拉回風險面：市場一旦回檔，借款投資最大壓力不是帳面波動，而是現金流是否能長期扛住利息支出；有網友提到，若遇到像2022年那種下跌環境，「你一定撐不住」。另有人提醒，「銀行抽銀根」也是風險之一，遇到景氣緊縮或授信政策調整，可能影響資金續借與利率成本。

至於原PO提到「理財型房貸不用擔心維持率」，留言區也出現不同看法：有人認同理財型房貸彈性高、只繳息壓力較小，甚至有網友自稱已用理財型房貸買0050多年，強調只要薪資或配息等現金流能支付利息，就能長期撐住；但也有人認為，與其迷信工具，關鍵仍是自身風險承受度與紀律，並提醒「只談報酬不談風險承受能力，那就壓滿賺無限配或賠房子」。

整體而言，討論呈現兩派，一派認為低利環境下，用房貸資金投入市值型ETF屬「長期可行的槓桿」；另一派則警告，在台股大漲後槓桿文增多，反而像是市場過熱訊號，「各種貸款文出現」「糕點到了」的說法也頻頻出現，直指把高報酬率當預設值，才是最危險的地方。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。