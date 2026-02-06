主動式ETF 資金聚焦

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

全球股市高檔震盪，但主動式ETF前八大昨（5）日都獲得買盤挹注，顯示在動盪行情下，投資人對主動策略具信心。主動式ETF也持續增添新兵，主動國泰動能高息ETF昨日獲准募集，已經核准募集的主動式ETF攀升至七檔，將是農曆年後的資金焦點。

個別來看，目前規模在百億元之上的主動ETF共計七檔，依序為主動統一台股增長（00981A）559.3億元、主動群益台灣強棒282.6億元、主動復華未來50的223.5億元、主動元大AI新經濟212.39億元、主動安聯台灣150.93億元、主動群益科技創新127.55億元、主動野村臺灣優選105.77億元。至於主動統一全球創新則以96.91億元排行第八大，近日挑戰加入百億元俱樂部。

截至昨日主動式ETF共有21檔，總規模2,101.72億元，雖因市況波動，總規模較前一日略為下降，但據了解，除了主動國泰動能高息外，已經獲准募集的主動式ETF還有兆豐台灣豐收主動式ETF、群益美國增長主動式ETF、野村臺灣策略高息主動式ETF、貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF、復華全球金融股票入息主動式ETF和復華全球金融債券入息主動式ETF，預料將再掀起一波資金活水。

主動式ETF不僅在台灣火熱，近年來在全球市場都呈現蓬勃發展，聯博集團全球ETF投資策略與合作夥伴關係主管Julie Gunts表示，截至2025年底，全球主動式ETF資產規模近2兆美元，約占全球整體ETF市場的10%，但全球主動式ETF淨流入量則占全球整體ETF淨流入量的30%，顯示主動式ETF持續吸引全球投資人關注。

自2025年台灣開放主動式ETF以來，市場規模與受益人數均呈現爆發式成長，熱度持續延燒至今年1月。國泰投信建議，面對市場熱潮，投資人挑選主動式ETF應回歸「操盤實力」與「策略靈活性」，首先，應選擇在該領域具備資深操作經驗的經理人與研究團隊；其次，觀察其過往投組調整的敏銳度，能否因應政經局勢的快速更迭，並符合市場主流趨勢；最後，留意費用率的高低，也是影響長期投資成本的因素之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

AI軍備競賽...企業成本下滑支出卻增加？專家示警：報酬只靠多頭牛市很危險

巴拿馬法院撤長和港口合約 中批荒謬美稱勝利

巴拿馬最高法院裁定香港長和營運港口合約違憲

貝萊德：持續偏好風險資產 維持減碼長天期美國公債

相關新聞

台股終於有不配息再投入ETF！阿布達揭009816「自動變富」邏輯…網讚：不用盯盤最爽

市值型ETF近來在社群討論度明顯升溫，其中凱基台灣TOP 50（009816）被不少投資人點名，原因不在配息，而是「長期累積感」。阿布達在IG分享定期定額實測，搭配圖表說明市值型ETF邏輯，引來不少網

主動式ETF 資金聚焦

全球股市高檔震盪，但主動式ETF前八大昨（5）日都獲得買盤挹注，顯示在動盪行情下，投資人對主動策略具信心。主動式ETF也...

怕年終獎金變不見？009816一張僅1萬元左右…林艾比：不配息再投入讓複利自動滾雪球

台股3萬點之上，投資人最常問的，早已不只是「現在高不高」，而是擔心一個錯誤決定，讓年終獎金或紅包「用錯方式消失」。林艾比在社群分享，市場真正讓人焦慮的，往往不是點位，而是害怕買進後立刻被市場否定。

信箱收不到信…009816「這點」最爽！大盤重挫34萬張資金進場掃貨

隨著市值型、不配息ETF討論升溫，凱基台灣TOP 50（009816）近期在投資社群中被頻繁點名。「小犬的投資日誌」一篇貼文，引發大量網友回應，有人視它為長期資產累積工具，也有人仍在觀望進場時機，討論

台股高檔震盪！高股息ETF成「賺紅包」首選：一文解析00878、00934、00961

美股四大指數跌多漲少，拖累台股今（5日）開低走低，在權值王台積電領跌下，大盤終場重挫420.98點，回測31,800點關卡。面對農曆年關將至，加上國際政經局勢不明朗，市場「抱股過年」意願降低，資金明顯

配息收益逾23萬！他存0056想退休遭0050擁護派打臉：報酬率慘輸

元大高股息ETF（0056）在1月27日順利填息，不少投資人相當開心，滿意其投資報酬率。近日一名網友也…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。