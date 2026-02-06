主動式ETF 資金聚焦

全球股市高檔震盪，但主動式ETF前八大昨（5）日都獲得買盤挹注，顯示在動盪行情下，投資人對主動策略具信心。主動式ETF也持續增添新兵，主動國泰動能高息ETF昨日獲准募集，已經核准募集的主動式ETF攀升至七檔，將是農曆年後的資金焦點。

個別來看，目前規模在百億元之上的主動ETF共計七檔，依序為主動統一台股增長（00981A）559.3億元、主動群益台灣強棒282.6億元、主動復華未來50的223.5億元、主動元大AI新經濟212.39億元、主動安聯台灣150.93億元、主動群益科技創新127.55億元、主動野村臺灣優選105.77億元。至於主動統一全球創新則以96.91億元排行第八大，近日挑戰加入百億元俱樂部。

截至昨日主動式ETF共有21檔，總規模2,101.72億元，雖因市況波動，總規模較前一日略為下降，但據了解，除了主動國泰動能高息外，已經獲准募集的主動式ETF還有兆豐台灣豐收主動式ETF、群益美國增長主動式ETF、野村臺灣策略高息主動式ETF、貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF、復華全球金融股票入息主動式ETF和復華全球金融債券入息主動式ETF，預料將再掀起一波資金活水。

主動式ETF不僅在台灣火熱，近年來在全球市場都呈現蓬勃發展，聯博集團全球ETF投資策略與合作夥伴關係主管Julie Gunts表示，截至2025年底，全球主動式ETF資產規模近2兆美元，約占全球整體ETF市場的10%，但全球主動式ETF淨流入量則占全球整體ETF淨流入量的30%，顯示主動式ETF持續吸引全球投資人關注。

自2025年台灣開放主動式ETF以來，市場規模與受益人數均呈現爆發式成長，熱度持續延燒至今年1月。國泰投信建議，面對市場熱潮，投資人挑選主動式ETF應回歸「操盤實力」與「策略靈活性」，首先，應選擇在該領域具備資深操作經驗的經理人與研究團隊；其次，觀察其過往投組調整的敏銳度，能否因應政經局勢的快速更迭，並符合市場主流趨勢；最後，留意費用率的高低，也是影響長期投資成本的因素之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。