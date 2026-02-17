ETF大盤派「獲利33％」仍喊賺輸別人！網建議改押個股換高報酬

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。中央社
台股延續多頭、加權指數站上3萬點後，ETF存股與「槓桿正二」再成社群熱門話題。PTT股版有29歲網友發文自稱「全大盤配置」仍覺得賺輸別人，目標35歲股票市值達2,000萬元，詢問配置還能怎麼改善，引來網友一面鼓吹加槓桿衝報酬，一面提醒風險控管與本金才是關鍵。

原PO透露，他目前投資以大盤型ETF為主，持有元大台灣50(0050)、富邦台50(006208)、元大S&P500(00646)、富邦NASDAQ(00662)及統一FANG+(00757)。根據他附上的券商截圖顯示，庫存總市值約578萬7,003元、總付出成本433萬4,037元，帳面獲利145萬2,966元、報酬率33.52%；其中006208市值約265萬6,962元、獲利94萬7,844元(55.46%)，0050市值約168萬1,532元、獲利40萬9,962元(32.24%)。

從配置來看，原PO持股高度集中在台股市值型ETF，並搭配美股大盤00646與科技指數00662分散市場，但報酬主要仍由台股多頭與「含積量」帶動；相較之下，00757目前為小幅虧損。原PO也解釋，過去因0050未分割時先買006208，分割後原本打算把006208湊到1.6萬股就不再加碼。

留言區風向兩極，不少人直球回覆「想贏大盤就得開槓桿」，點名台股正二ETF、質押或信貸「槓上加槓」，甚至有人開玩笑要他「去澳門一把最快」；也有人建議改押個股或熱門題材，像記憶體族群等，強調高風險才可能換高報酬。

不過也有網友提醒，原PO其實已打敗多數投資人，若只是「想贏別人」容易被情緒牽著走；追求6年內資產翻數倍，除了提高投入金額，更可能意味著波動與回撤風險大增，一旦遇到回檔恐從「想衝2,000萬」變成「剩200萬」。部分回覆建議他回到紀律與本業增收，維持長期定期投入，別因短期比較心態頻繁換股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

