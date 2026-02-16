0050規模破兆元、年輕族群湧入！網反示警：人太多該提高警覺

元大台灣50（0050）隨台股創高，2025年底規模正式突破兆元，累積報酬達1511%，並躋身亞洲前十大ETF，引發市場與社群熱議。PTT網友雖肯定0050長期表現，但留言區卻迅速出現「人多的地方不要去」的老梗質疑，形成一場ETF投資觀念的世代交鋒。

根據媒體報導，0050自2003年成立以來，完整反映台股權值股成長，至2026年1月底投資人數已達219萬人，其中30至39歲族群占比26.7%居冠；更引人注意的是，1至19歲受益人近半年成長率高達96.2%，若僅看零股族群更突破110%。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，這現象可能來自青壯年替子女提早存股，加上0050費用率已降至0.089%，未來還朝0.05%邁進，長期持有吸引力持續提升。

不過，股板反應明顯分歧。部分網友一看到「規模破兆元」、「投資人數暴增」，立刻留言「出貨啦」、「一個字，割」、「人多的地方……」，認為當全民都擠進同一檔商品，反而該提高警覺。也有人直言，0050高度依賴台積電，「要割也是先把台積打下來」，質疑所謂「出貨說」的可行性。

另一派網友則反擊酸民論調，指出0050本質就是市值型ETF，長期跟著台股成長，「人多代表共識，不是陷阱」。有投資人直言，「連50都不買，大家都真高手」，也有人表示自己買ETF的績效，反而比不少自稱股神的個股玩家還穩定。更有網友認為，年輕世代選擇ETF，是吸取前人玩個股被割的教訓。

此外，也有技術派質疑新聞數字，指出不同媒體對0050累積報酬的計算存在落差，提醒投資人仍需自行查證，不應只看單一標題數據。整體而言，這波討論再度顯示，0050已不只是ETF，更成為台股投資文化的象徵標的；在「長期持有」與「人多必割」的對立觀點中，市場共識與質疑聲仍將持續並存。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。