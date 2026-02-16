快訊

台北老公寓剩大樓6折價！第7波打房後跌1成 得勝老闆嘆：看了也不敢接

立威廉罹癌燒400萬…2度動刀生死關頭 脫口「沒遺憾可以走了」

除夕發財就靠它！春節大樂透「馬上對獎」 大小紅包獎號看過來

0050規模破兆元、年輕族群湧入！網反示警：人太多該提高警覺

聯合新聞網／ 綜合報導
ETF示意圖。（本報系資料庫） 莊淳詠
ETF示意圖。（本報系資料庫） 莊淳詠

元大台灣50（0050）隨台股創高，2025年底規模正式突破兆元，累積報酬達1511%，並躋身亞洲前十大ETF，引發市場與社群熱議。PTT網友雖肯定0050長期表現，但留言區卻迅速出現「人多的地方不要去」的老梗質疑，形成一場ETF投資觀念的世代交鋒。

根據媒體報導，0050自2003年成立以來，完整反映台股權值股成長，至2026年1月底投資人數已達219萬人，其中30至39歲族群占比26.7%居冠；更引人注意的是，1至19歲受益人近半年成長率高達96.2%，若僅看零股族群更突破110%。

一名網友在PTT轉貼新聞指出，這現象可能來自青壯年替子女提早存股，加上0050費用率已降至0.089%，未來還朝0.05%邁進，長期持有吸引力持續提升。

不過，股板反應明顯分歧。部分網友一看到「規模破兆元」、「投資人數暴增」，立刻留言「出貨啦」、「一個字，割」、「人多的地方……」，認為當全民都擠進同一檔商品，反而該提高警覺。也有人直言，0050高度依賴台積電，「要割也是先把台積打下來」，質疑所謂「出貨說」的可行性。

另一派網友則反擊酸民論調，指出0050本質就是市值型ETF，長期跟著台股成長，「人多代表共識，不是陷阱」。有投資人直言，「連50都不買，大家都真高手」，也有人表示自己買ETF的績效，反而比不少自稱股神的個股玩家還穩定。更有網友認為，年輕世代選擇ETF，是吸取前人玩個股被割的教訓。

此外，也有技術派質疑新聞數字，指出不同媒體對0050累積報酬的計算存在落差，提醒投資人仍需自行查證，不應只看單一標題數據。整體而言，這波討論再度顯示，0050已不只是ETF，更成為台股投資文化的象徵標的；在「長期持有」與「人多必割」的對立觀點中，市場共識與質疑聲仍將持續並存。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 PTT 0050元大台灣50

相關新聞

0050規模破兆元、年輕族群湧入！網反示警：人太多該提高警覺

元大台灣50（0050）隨台股創高，2025年底規模正式突破兆元，累積報酬達1511%，並躋身亞洲前十大ETF，引發市場與社群熱議。PTT網友雖肯定0050長期表現，但留言區卻迅速出現「人多的地方不要去」的老梗質疑，形成一場ETF投資觀念的世代交鋒。

0050超熱門…債券、高股息、市值型輪流紅！你的投資是被「市場氣氛」牽著走嗎？

先債券、高股息，然後市值型ETF？ 幾年前高股息ETF成為主流，從季配息一路演變到月配息，新產品一檔接一檔推出。當時高股息在特定期間的報酬甚至優於0050，自然吸引不少資金追逐穩定現金流。

月薪7.2萬抱54張高股息ETF！網幫憂「犧牲長期報酬」勸全改0050

投資標的選擇不易，一名Dcard網友以「2026年ETF投資建議」為題發文請益，表示自己是公職人員、月薪約7.2萬元，平時採不定期不定額投入ETF，目前持有0056共30張、00919共45張、0050共9張，想請網友建議是否需要調整配置。貼文曝光後，引來留言集中討論高股息ETF是否適合長期投資，以及是否應提高市值型ETF比重。

0050若是皇家商船009816即幽靈船？不配息…自動利滾利大戶避稅神器

理財頻道「珍創富理財」近日在影音中，以航海比喻方式，對比兩種不同投資策略，並以凱基台灣TOP 50（009816）作為核心說明標的。主持人開場以「兩大投資艦隊」為題，形容投資人如同船長，必須在不同航線

0056規模衝破5000億！揭密「攻守兼備」底氣：左手聯電發哥、右手金控雙雄

＊原文發文時間為2月12日 元大高股息（0056）最近真的很難忽略，不只基金規模正式突破五千億元，定期定額扣款人數也來到28萬人，代表這檔ETF的資金來源不是短線追高，而是多年來一筆一筆慢慢堆出來的

009816被嫌冷門？網反挺：成交量不低、仍在發酵期

台股在高檔震盪下，ETF人氣持續集中在0050、0056等老面孔，新推出或討論度較低的產品，常被投資人質疑「是不是太冷」。Dcard有網友以「009816怎麼好像很冷門」為題發文，表示發薪日前發現手上現金充裕，索性買了10張009816「趣味趣味一下」，引發網友對該檔ETF人氣、配息與成交量的討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。