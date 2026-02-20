年終入帳想抱股過年⋯他選中00881+00935！網卻一面倒勸買積

農曆年前行情常因長假效應、國際消息不確定性而讓投資人糾結「要不要抱股過年」。PTT股板有網友以「抱股過年選哪檔？」為題發文表示，年終剛入帳多了一筆閒錢，雖然過年期間台股休市、無法交易讓人不太安心，但若以長期投資角度來看，這幾天風險仍在可承受範圍內，因此想趁年前布局。

一名網友整理近4年大盤、電子指數的「抱股過年」報酬，指出開紅盤後平均約有2.9%表現，拉到半年後更是除2022年外多數年份不錯；因此他傾向挑台股ETF，並以「單一持股上限30%」的近年新ETF作為方向，避免過度集中台積電。

同時原PO看好科技股今年再拉一波，提到台積電法說上調資本支出後，對科技鏈有支撐力，加上自己對傳產有偏見、不想買到「爛傳產」，因此規劃把資金分配到00881、00935各半，並詢問板友對兩檔的經驗；美股方面則希望選全產業型ETF，排除00757這類「高度集中、高管理費」的標的，請大家推薦更合適選擇。

貼文一出，留言區迅速變成兩大陣營。最主流的回覆幾乎一面倒直指「台股只有一檔：2330」，不少人直接丟出台積電代號或搭配少數權值股，形成「台積電＋雜魚」的經典論述；也有人延伸成「2330+正二」、「台股=台積電+others」，主張乾脆抱指數或槓桿ETF，省去選股與選ETF的煩惱。

另一派則回到原PO的問題本身，認為00881、00935「沒毛病」，差別在於成分是否含特定權值股；也有人提到00935的選股邏輯（如研發或科技導向）值得認同，認為若看好科技趨勢可分批布局。美股方面，較多建議改買S&P500、全市場或那斯達克相關ETF，強調長期分散與費用率，比追逐少數科技巨頭更舒服。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。