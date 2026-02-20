快訊

江蕙初四重返台北小巨蛋開唱 天后首度破例1事超懊惱：莫名其妙

悲慘過年…他迎完財神慘遭煙火炸斷腿「左腳幾分離」 全家經濟支柱倒了

鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童溺斃 租船業者涉過失致死5萬元交保

年終入帳想抱股過年⋯他選中00881+00935！網卻一面倒勸買積

聯合新聞網／ 綜合報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

農曆年前行情常因長假效應、國際消息不確定性而讓投資人糾結「要不要抱股過年」。PTT股板有網友以「抱股過年選哪檔？」為題發文表示，年終剛入帳多了一筆閒錢，雖然過年期間台股休市、無法交易讓人不太安心，但若以長期投資角度來看，這幾天風險仍在可承受範圍內，因此想趁年前布局。

一名網友整理近4年大盤、電子指數的「抱股過年」報酬，指出開紅盤後平均約有2.9%表現，拉到半年後更是除2022年外多數年份不錯；因此他傾向挑台股ETF，並以「單一持股上限30%」的近年新ETF作為方向，避免過度集中台積電

同時原PO看好科技股今年再拉一波，提到台積電法說上調資本支出後，對科技鏈有支撐力，加上自己對傳產有偏見、不想買到「爛傳產」，因此規劃把資金分配到00881、00935各半，並詢問板友對兩檔的經驗；美股方面則希望選全產業型ETF，排除00757這類「高度集中、高管理費」的標的，請大家推薦更合適選擇。

貼文一出，留言區迅速變成兩大陣營。最主流的回覆幾乎一面倒直指「台股只有一檔：2330」，不少人直接丟出台積電代號或搭配少數權值股，形成「台積電＋雜魚」的經典論述；也有人延伸成「2330+正二」、「台股=台積電+others」，主張乾脆抱指數或槓桿ETF，省去選股與選ETF的煩惱。

另一派則回到原PO的問題本身，認為00881、00935「沒毛病」，差別在於成分是否含特定權值股；也有人提到00935的選股邏輯（如研發或科技導向）值得認同，認為若看好科技趨勢可分批布局。美股方面，較多建議改買S&P500、全市場或那斯達克相關ETF，強調長期分散與費用率，比追逐少數科技巨頭更舒服。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台積電 台股 PTT 過年 大盤

相關新聞

年終入帳想抱股過年⋯他選中00881+00935！網卻一面倒勸買積

農曆年前行情常因長假效應、國際消息不確定性而讓投資人糾結「要不要抱股過年」。PTT股板有網友以「抱股過年選哪檔？」為題發文表示，年終剛入帳多了一筆閒錢，雖然過年期間台股休市、無法交易讓人不太安心，但若以長期投資角度來看，這幾天風險仍在可承受範圍內，因此想趁年前布局。

0050規模創新高！總報酬率微幅反超006208…懶錢包：十年河東十年河西

財經頻道「懶錢包 Lazy Wallet」近日推出2026年版臺灣50ETF比較專題，針對元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）進行十年績效與費用全面評比。 摳摳指出，每逢農曆年後

胡瓜台積電賣在1680元！0050買了就當失憶…理財忠告：急與貪最易賠錢

華視《鈔錢部署》過年特別節目由理財專家盧燕俐主持，邀請綜藝天王胡瓜分享投資歷程。胡瓜回憶，早年因哥哥建議投入300萬元進股市，卻遇上1988年「郭婉容事件」，證交稅調升導致股市重挫，資產大幅縮水，成為

009816成國家隊新寵！封關前狂掃5萬張…上市一周狂漲8％

觀察封關前的籌碼動向，往往能看出法人對年後行情的真正看法。根據最新的統計數據顯示，八大公股行庫在封關前三個交易日的買超排行榜中，出現了一個驚人的現象。剛上市不久的凱基台灣TOP 50（009816）以

異於0050和006208！陳重銘布局009816：不配息拚資本利得、回測贏大盤

投資達人「不敗教主」陳重銘在最新影音節目中表示，家中若有小朋友，家長可善用壓歲錢進行投資，強調「用錢幫你賺錢」才是長期理財之道。 他指出，小朋友只要出生即可開戶投資股票，而最簡單的方式仍是布局市

想用理財型房貸槓桿買0050！網酸「把強勢行情當常態」太樂觀

多數人會選擇利用閒錢投資，但仍有部分股民會利用借貸錢滾錢。有網友在PTT請益，想用「理財型房貸」借款投資元大台灣50（0050）。原PO列出理財型房貸優點，包括不必擔心維持率、利率通常較信貸低、年限內多為「只繳利息不還本金」、且動用資金才計息；並以借500萬元、利率2.9%試算，搭配0050去年現金殖利率2.45%，估算一年利息成本約2.25萬元，再用「今年報酬率估50%」推算可賺250萬元，詢問是否有人有類似經驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。