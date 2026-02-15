009816被嫌冷門？網反挺：成交量不低、仍在發酵期

台股在高檔震盪下，ETF人氣持續集中在0050、0056等老面孔，新推出或討論度較低的產品，常被投資人質疑「是不是太冷」。Dcard有網友以「009816怎麼好像很冷門」為題發文，表示發薪日前發現手上現金充裕，索性買了10張009816「趣味趣味一下」，引發網友對該檔ETF人氣、配息與成交量的討論。

原PO並未多談投資策略，只提到是在薪水尚未花完的情況下小試身手，語氣偏輕鬆。在目前台股由權值股撐盤、ETF交易熱絡的背景下，市場資金多半追逐熟悉標的，009816這類較新的ETF，自然容易被拿來與主流ETF比較，進而出現「冷不冷門」的疑問。

針對009816的產品特性，留言中有網友直接點出關鍵，認為「這支配的有點……」，暗示其配息表現或結構未必符合部分存股族期待；也有人從資金面回應，表示自己「本錢沒這麼多，也有小小入場」，顯示仍有投資人願意嘗試，但部位偏保守。

不過，多數網友並不認同「冷門」的說法。有人直言「不冷門吧，成交量那麼大」，認為單看討論聲量容易失真，實際交易量才是判斷人氣的關鍵；也有留言指出009816「剛出還在發酵」，認為需要時間累積市場認知，不必急著下定論。另有網友附和表示「沒有這麼冷門吧」，整體回應偏向替該ETF緩頰。

綜合討論可見，這篇Dcard貼文反映的並非009816真的乏人問津，而是與0050、006208等高討論度ETF相比，存在明顯「聲量落差」。在台股ETF百花齊放的情況下，部分標的即便成交量不低，仍可能因話題性不足而被貼上冷門標籤；對投資人而言，與其糾結人氣高低，產品結構、流動性與是否符合自身策略，才是更實際的評估重點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。