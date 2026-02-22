月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

台股近來在高檔震盪、資金輪動加劇下，ETF族群持續吸引存股族關注。Dcard有網友以「2026年ETF投資建議」發文表示，自己為公職、月薪約72000元，採不定期不定額方式投入0056、00919與0050，並列出目前持有部位：0056共30張、00919共45張、0050共9張，詢問是否需要調整配置。貼文引發留言討論，焦點集中在高股息比例是否過高，以及2026年是否應回歸市值型ETF。

原PO在文中未詳述投資年限與成本，但從持有張數來看，高股息ETF比重明顯高於市值型。由於台股近年指數表現受權值股牽動，市場也常在「高股息配息」與「市值型長期成長」兩種策略間拉鋸，尤其封關前後或景氣不確定時，高股息常被視為較穩健選項，卻也伴隨追高配息、資本利得落後的爭議。

在留言中，網友多以簡短直白方式回覆。有人認為年齡較輕不必急著押高股息，直言「40歲以下可以不用0056」，暗示長期投資應偏向成長與市值型；也有人更激進喊「歐印正二、其他丟掉」，主張用槓桿型產品追求報酬，但此類回覆也帶有戲謔成分。

整體共識則偏向「市值型優先」。有網友直接下結論「問，就是0050」，認為與其分散在多檔高股息ETF，不如回到追蹤大盤的0050做核心配置；另有人對高股息路線不以為然，直指「買高股息真的可憐」，反映部分投資人對高股息ETF可能落入配息迷思、犧牲成長空間的批評。

不過也可看出討論存在落差：留言多未針對原PO的風險承受度、現金流需求與投資目標細談，而是以個人偏好快速定調。綜合而言，這篇討論呈現2026年台股震盪背景下，存股族在「領息求安心」與「市值型拚長期」之間的典型爭論，而留言風向則明顯更偏向市值型與高波動策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。