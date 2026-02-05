資產管理業龍頭國泰投信正式參戰 主動國泰動能高息ETF獲准募集

主動式ETF熱力四射，本周在主動安聯台灣（00993A）、主動聯博全球非投（00984D）兩檔尖兵掛牌助攻下，主動式ETF總規模也隨之突破2,000億元大關，再度改寫ETF新紀錄，如今資產管理業龍頭國泰投信也正式加入主動式ETF戰局，旗下首檔主動式ETF-主動國泰動能高息ETF 5日獲准募集。

主動國泰動能高息ETF結合主動式選股彈性優勢與高息策略，協助投資人得以一檔布局具有成長動能以及持續配發股息能力的個股，每股發行價新台幣10元相當親民，主打「動能成長」、「高息防守」雙軌策略，可望在波段操作與收益間取得最佳平衡；值得注意的是，設計「每月配息」機制。

國泰投信指出，傳統台股投資常面臨「高息」與「成長」類股二選一的困境，而本基金透過投研團隊靈活調倉，更能精準捕捉市場脈動，兼具ETF交易方便的便利性。

自2025年台灣開放主動式ETF以來，市場規模與受益人數均呈現爆發式成長，熱度持續延燒至今年1月。國泰投信建議，面對市場熱潮，投資人挑選主動式ETF應回歸「操盤實力」與「策略靈活性」，首先，應選擇在該領域具備資深操作經驗的經理人與研究團隊；其次，觀察其過往投組調整的敏銳度，能否因應政經局勢的快速更迭，並符合市場主流趨勢；最後，留意費用率的高低，也是影響長期投資成本的因素之一。

主動國泰動能高息ETF由資深經理人梁恩溢掌舵，梁恩溢擁有主動式基金「國泰台灣高股息基金」的操盤經驗，歷經多次市場牛熊考驗。梁恩溢指出，主動國泰動能高息ETF的核心策略會在行情向上時，採取積極攻勢，超前部署高動能題材股，有望追逐超額報酬；而在市場震盪之際，則會轉向具有較高殖利率、獲利突出的龍頭權值股，更能精準卡位台股機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。