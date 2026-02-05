台股終於有不配息再投入ETF！阿布達揭009816「自動變富」邏輯…網讚：不用盯盤最爽

市值型ETF近來在社群討論度明顯升溫，其中凱基台灣TOP 50（009816）被不少投資人點名，原因不在配息，而是「長期累積感」。阿布達在IG分享定期定額實測，搭配圖表說明市值型ETF邏輯，引來不少網友互動與提問。

照阿布達的分享，小資以每月扣款1萬元投入市值型ETF，進入第36個月時，帳面市值約62萬元，投入成本約36萬元左右，帳面增加約26萬元。

阿布達強調，這類ETF的核心不在配息，而在於資金是否持續投入、並隨時間放大差距；市值型ETF的邏輯在於「公司越強、市值越大、權重就越高」，等於資金會自動集中到台灣最具競爭力的一群企業。

不少網友對這樣的配置方式表達認同，有人留言詢問細節「請問年化報酬率18%是009816這隻ETF嗎？謝謝阿布達。」也有人分享自身規劃，「準備幫自己紅包存這檔」、「定期定額1萬+1」。另有網友直言，「台股終於也有不配息的ETF了不然都只能買海外ETF」，顯示不配息自動再投入設計正好切中部分族群需求。

009816被視為「不用每天盯盤」的工具，而非追求短期績效的標的。是否適合，關鍵不在於年化數字，而在於投資人能不能接受「不領息再投入、讓複利慢慢滾」的節奏。

◎感謝 阿布達 授權改寫分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。