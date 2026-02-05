怕年終獎金變不見？009816一張僅1萬元左右…林艾比：不配息再投入讓複利自動滾雪球

快訊

聯合新聞網／ 林艾比
林艾比點破投資人「怕買錯」的焦慮，建議透過009816的低門檻與不配息自動再投入機制，取代預測市場高低。中央社
林艾比點破投資人「怕買錯」的焦慮，建議透過009816的低門檻與不配息自動再投入機制，取代預測市場高低。中央社

台股3萬點之上，投資人最常問的，早已不只是「現在高不高」，而是擔心一個錯誤決定，讓年終獎金或紅包「用錯方式消失」。林艾比在社群分享，市場真正讓人焦慮的，往往不是點位，而是害怕買進後立刻被市場否定。

林艾比指出，許多人自認在等待回檔，但更真實的狀態，是在等待一個「買了之後，市場馬上證明自己是對的」時刻。然而投資市場並不提供這樣的安全感，遲疑與反覆猜測，反而容易讓資金停在原地。

針對這樣的心理壓力，林艾比以凱基台灣TOP 50（009816）為例說明，該檔ETF追蹤台灣前50大市值企業，設計邏輯是「公司越強、市值越大，權重越高」，讓資金自然集中在產業最核心的位置，而非押注單一個股。

從圖片內容可見，009816發行價為10元，相較單價已不低的市值型ETF，對定期定額或分批投入更具彈性；更關鍵的是，009816採不配息再投入設計，等同讓股息持續留在基金中再投資，避免因配息賣股、稅務與摩擦成本，影響長期複利效果。

林艾比認為，對於短期用不到資金、又不想每天看盤的投資人來說，009816的價值不在於預測市場高低，而是在用結構幫助投資人少犯錯，把時間交給資產成長本身。

◎感謝 林艾比 授權改寫分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF
