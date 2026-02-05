信箱收不到信…009816「這點」最爽！大盤重挫34萬張資金進場掃貨

隨著市值型、不配息ETF討論升溫，凱基台灣TOP 50（009816）近期在投資社群中被頻繁點名。「小犬的投資日誌」一篇貼文，引發大量網友回應，有人視它為長期資產累積工具，也有人仍在觀望進場時機，討論焦點圍繞在「不配息到底值不值得」。

從貼文內容來看，小犬將009816定位為偏向「資產成長型」的投資選擇，適合長期持有、追求總報酬的族群，例如規劃教育基金、希望簡化投資流程，或不想處理再投入與配息稅務問題的投資人。相對而言，若是仰賴配息補貼生活、或偏好短線進出操作者，則未必適合這類設計。

有人直言，「買類指數型不配息優點，可排除除息的股價投機、減少再投入摩擦成本、低內扣長期持有、適合藏私房錢 所得稅不會體現」，也有家長分享「每個月幫孩子存一張，存到他大學」。另有網友整理出不配息優勢，指出「報稅系統查不到（無股利所得）、家裡信箱收不到信（不配息）、獲利免稅）資本利得停徵）」，並將009816形容為「私房錢保險箱」。

除了理念討論，也有不少人分享實際買進或等待策略。像是「10.22買了10張，過幾天再找買點再補10張」、「已建倉，看看跟台積電、00990A一起，誰比較強！」、「今天股市小跌，今天買10.12 ，30張，繼續跌到破發，繼續買」。同時，也有人選擇保留態度，「你要破發才買呀，我也在等」、「沒買」，顯示市場並非一面倒。

觀察今日（2/5）盤面，台股受國際利空拖累重挫近470點，但009816的買氣反而被跌勢「炸」出來。截至中午12點55分，股價來到10.15元、跌幅約1.36%，盤中低點更一度觸及10.12元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。