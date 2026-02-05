關鍵不在「敢不敢買」而是買什麼、怎麼買 主動式 ETF 經理人解迷津

施政廷表示，2026年台股在總體經濟與企業成長獲利動能帶動下，行情仍值得期待，但投資策略要更主動、更挑剔，大盤或許仍有支撐，但真正拉開差距的將是選股表現。現在關鍵不在「敢不敢買」，而是「買什麼」、「怎麼買」，有長期潛力、獲利能見度佳的公司才有機會走得更遠。

安聯台股投資團隊預估今年整體企業獲利成長幅度超過兩成，動能更勝去年，且電子、金融、傳產均為正成長，股市結構更健康。

觀察產業面，AI實質需求仍在擴大，全球科技巨頭持續加碼投資，各國積極推動主權AI，加上產品規格不斷更新，產業鏈價值同步放大，創造台灣產業鏈更多機會，後市仍值得期待。隨著行情進入高檔震盪區，投資人開始關注能否跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，也讓主動式 ETF 重新回到聚光燈下。

針對近期盤勢，安聯台灣主動式ETF基金（00993A）經理人施政廷表示，美國總統川普提前公布下一任聯準會主席人選，市場開始為此消息進行定價，顯示投資人正快速調整對未來貨幣政策預期。另一方面，台股交投熱絡，短線累積較大漲勢，市場多方勢力拉鋸，加劇市場波動，盤面呈現盤整與風格輪動。

施振廷表示，對股市而言，現階段市場風險偏好自然收斂。目前台股大盤本益比（P/E）處於 16 倍以上歷史高檔區，股價震盪幅度也可能將會比平常增加兩成以上，加上農曆年關已近，台股獲利了結情緒蔓延，加劇近期台股的震盪。

施政廷表示，儘管資金面偏向收縮，但產業基本面目前無下修疑慮，根據微軟、Meta 等 CSP 大廠最新指引，2026 年 AI 基礎設施資本支出有望持續創高，預計突破 5,000 億美元；該數據可被視為確立台灣 AI 供應鏈的「獲利地板」。換言之，台股下檔有強力的基本面支撐（EPS 成長），目前的震盪為上檔評價（P/E）的修正，多頭格局並未被打亂。

在應對策略上，施政廷表示，目前市場正處在「寬鬆預期消失」、但「產業成長持續」的環境下，追求市場平均報酬風險有上升趨勢，投資人可採取兩大主動策略：首先，重質不重量，透過主動選股，汰弱留強，聚焦產業持續上揚、具有商業模式護城河、產品競爭力與獲利成長潛力的公司；其次，動態配置，利用主動式 ETF的靈活權重調整機制，在市場恐慌時承接被錯殺的優質資產，將波動轉化為超額報酬（Alpha）。

施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。

另一方面，施政廷也提醒，在投資台股上，評價雖然是需要考慮的因素，但在成長周期中不應過分重視評價面，並以跳脫市值框架、主動掌握輪動機會的配置方式，重新定義投資台股的策略，才有機會找到更多投資契機。

安聯投信表示，00993A採主動式管理策略，透過安聯台股投資團隊的質化精選股票池，組成權重最佳化投資組合，追求長期超越大盤表現機會。投資團隊並考慮市場狀況與資金運用效率，投資方向聚焦於半導體及AI相關供應鏈，預計科技類股占比約85-90%，並適度布局金融及傳產類股，並視市場變化、動態調整投資節奏。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。