熱門股震盪劇烈 選這操作迎封關收紅九成機率

法人表示，2026年企業普遍釋出對後市樂觀氛圍，加上AI議題持續發酵，大盤呈現多頭趨勢往上，資金仍可望持續推升台股走高投資人可以相對個股穩健的台股基金或有不錯配息率的台股ETF抱股過年。

台股金蛇年下周就要封關，投資人對於是否抱股過年存有疑慮，根據群益投信統計資料顯示，台股自2000年以來封關前五個交易日每天平均都是呈現小漲，封關日當天上漲機率是88%，但因封關在即，對於抱股過年投資人觀望氣氛濃厚，所以當日平均漲幅僅0.46%。

根據統計資料顯示，在2月即將除息的台股ETF中，新一代市值型配息王群益台ESG低碳50（00923）、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒（00982A）這次預估年化配息率均超過10%，兩檔配息金額都創新高，今年來績效表現也都不錯，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

群益投信台股研究團隊表示，目前大盤面臨高檔震盪，台股農曆年後在紅包行情預期下，台股量能可望進一步增溫，普遍有不錯的投資機會，台股基金或ETF透過專業經理人與選股機制篩選來降低選股的不確定性，也有助分散投資風險，掌握台股不同產業的投資契機，建議不妨以台股基金或台股ETF來介入布局。

主動群益台灣強棒 (00982A)經理人陳沅易指出，展望台股後勢，選股難度提高，農曆年前預估呈現震盪，台股待農曆春節過後趨正向發展。今年對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

群益台ESG低碳50 ETF(00923)經理人邱郁茹表示，台股長期呈現多頭趨勢，其中兼顧企業獲利成長性的高息股更有亮眼的表現。台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長，AI帶來的相關題材輪漲機會大。投資人可挑選持股特色為高含積量、高AI龍頭股，台積電占比四成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。