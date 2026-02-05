台股高檔震盪！高股息ETF成「賺紅包」首選：一文解析00878、00934、00961

美股四大指數跌多漲少，拖累台股今（5日）開低走低，在權值王台積電領跌下，大盤終場重挫420.98點，回測31,800點關卡。面對農曆年關將至，加上國際政經局勢不明朗，市場「抱股過年」意願降低，資金明顯轉向防禦型標的。然而，滿手現金又擔心通膨縮水，因此配息亮眼、波動度相對低於個股的高股息ETF，成為投資人尋求穩健收益、幫自己賺個「新春紅包」的熱門避風港。

觀察近期高息型ETF配息前三大標的為季配的國泰永續高股息（00878），月配的中信成長高股息（00934）與FT臺灣永續高息（00961），年化配息率均落在7 %，可大致分為「防禦型」、「科技攻擊型」與「均衡成長型」三大類。

若擔心市場震盪，偏好防禦屬性的投資人，00878結構偏向「金融＋科技」均衡，波動較低，前五大持股為國泰、中信、富邦、聯電與聯發科，適合想在震盪市中求穩的投資人。

反之，若看好年後科技股反彈，中信成長高股息（00934）則屬於「科技集中砲」，資訊科技類股佔比逾六成，前五大持股為國巨、群聯、聯發科、廣達、長榮，幾乎不含金融股，雖然成長爆發力強，但在如今日科技股修正時，波動風險也相對較高。

值得注意的是，近期市場關注度竄升的FT臺灣永續高息（00961），，則走出一條「中間路線」。前五大持股為長榮、陽明、群創、大同、聯電持股風格為「高息＋成長＋景氣循環」，產業配置上兼顧電子與傳產。與00934相比，其產業集中度較低，風險較為分散；與00878相比，00961的金融佔比明顯較低，而是透過「電子＋航運」來獲取成長動能與高股息。對於不想過度押寶金融股，又希望在科技成長與航運高息間取得平衡的投資人來說，是進可攻、退可守的新選擇。

理財專家建議，面對台股高檔震盪，投資人操作宜「重質不重量」。透過高股息ETF領取穩健配息，不僅能為自己創造現金流紅包，更能透過ETF的汰弱留強機制，降低單押個股的風險，安穩度過市場波動期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。