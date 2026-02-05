配息收益逾23萬！他存0056想退休遭0050擁護派打臉：報酬率慘輸

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友存股0056希望可以趕快退休，有人認同也有人覺得應該要存0050。圖／AI生成
元大高股息ETF（0056）在1月27日順利填息，不少投資人相當開心，滿意其投資報酬率。近日一名網友也在Dcard發文表示他要好好努力存0056，希望可以趕快退休。

原po貼出0056元大高股息的配息通知，實領收益分配拿到了237,696元，至除息前的基準日持有單位數共276,000股，換算下來等於是擁有276張的0056，每單位分配金額為0.866元。

有人稱讚原po很厲害，「我現在是新房子要交屋，拿0056的股息在負擔房貸」、「拿0056有固定季配息的快樂過生活比較重要」、「我也靠0056日子過得不錯欸，這個月領好幾萬，帳面還是正」、「0056是我乾爹，每次都領好幾萬，帳面還是正，吃吃喝喝到處玩」、「照理說靠這支買800萬房，10年還完房貸」、「讚啦，犧牲報酬率買一個安心感」。

然而此貼文也引發網友們對於0050和0056存股的論戰。0050擁護派的網友們表示，「如果存的是0050已經退休了」、「報酬率被0050打趴」、「如果兩者槓桿一樣的話是0050勝吧」、「退休怎麼是0056？ 0050或台積電比較好吧」、「要是0050，一邊賣股還會繼續長大」。

不過有人緩頰，「不管如何，錢終究都有存下來，條條大路通羅馬」、「我現在也是朝著這個目標前進，板上的網友的話就不要理了」、「人就是選擇一個自己能安心睡覺的方式過生活」。

事實上，在台積電加持下，0050近5年股息再投入與股息不投入的報酬率分別為13.38%和12.71%，優於0056的6.97%與6.07%。聯合新聞網曾報導過，以10年以上的累積報酬率來看，0050確實報酬率遠勝0056，但若將觀測週期縮短至3年，差距就縮小到10％左右，真正的關鍵還是「長期持有」，資金不斷投入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 0056元大高股息
相關新聞

台股高檔震盪！高股息ETF成「賺紅包」首選：一文解析00878、00934、00961

美股四大指數跌多漲少，拖累台股今（5日）開低走低，在權值王台積電領跌下，大盤終場重挫420.98點，回測31,800點關卡。面對農曆年關將至，加上國際政經局勢不明朗，市場「抱股過年」意願降低，資金明顯

存股族的堅持！00878買在最高點也不怕…知美：股息5.6萬全梭哈拚百張

＊原文發文時間為1月30日 定期定股買下「第43張」國泰永續高股息（00878） 結果直接買在相對高點，我哭啊！ 今年已經是知美執行定期定股計畫的「第四年」，每個月月底無腦買下1張0

00830一網打盡！黃仁勳欽點看好AI轉型基礎設施、成分股迎利多大噴發

全球AI巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台再度颳起科技旋風，一言一行皆成為產業風向球，黃仁勳日前於3DEXPERIENCE WORLD大會發表談話，深度剖析AI如何從單純的輔助工具，演進為當

前10％富豪拿走6成資產！阿格力推00993A主動式ETF：重押科技跟著大戶賺

阿格力在影音中指出，若以披薩來比喻台灣的整體財富分布，現實相當殘酷。他表示，假設全台前10%人口是一整個披薩中的一大塊，這群人所掌握的財富比例高達約六成，而剩下半數人口合計擁有的財富，僅相當於披薩中的

台灣經濟成長落差大⋯台人體感貧窮！網籲「買相關股票」指名投0050

近期聯合報以「8成民眾吃不到經濟果實」為題分析台灣經濟成長與薪資落差，引來PTT股版熱議。有網友轉貼報導後直言「還好股板都有被動收入」，認為既然資通訊、電子零組件占比高，「那就買相關產業股票就好」，並反酸「體感？能吃嗎」。該貼文引爆兩派交鋒，一方主張不投資、不進科技業當然無感，另一方則批評成長紅利分配不均，股市上漲與一般人生活壓力未必同步。

00878配息0.42、年化7.4％...不如新生代的10％？達人：有經歷過風雨更心安

＊原文時間2月3日。 國泰永續高股息（00878）配息從上季的0.4元，調升一點變成0.42元了！今天收盤價22.81元算，單季殖利率1.84%，年化大約是7.4%，雖然這數字不是大家追逐的超高殖利

