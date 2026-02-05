配息收益逾23萬！他存0056想退休遭0050擁護派打臉：報酬率慘輸

元大高股息ETF（0056）在1月27日順利填息，不少投資人相當開心，滿意其投資報酬率。近日一名網友也在Dcard發文表示他要好好努力存0056，希望可以趕快退休。

原po貼出0056元大高股息的配息通知，實領收益分配拿到了237,696元，至除息前的基準日持有單位數共276,000股，換算下來等於是擁有276張的0056，每單位分配金額為0.866元。

有人稱讚原po很厲害，「我現在是新房子要交屋，拿0056的股息在負擔房貸」、「拿0056有固定季配息的快樂過生活比較重要」、「我也靠0056日子過得不錯欸，這個月領好幾萬，帳面還是正」、「0056是我乾爹，每次都領好幾萬，帳面還是正，吃吃喝喝到處玩」、「照理說靠這支買800萬房，10年還完房貸」、「讚啦，犧牲報酬率買一個安心感」。

然而此貼文也引發網友們對於0050和0056存股的論戰。0050擁護派的網友們表示，「如果存的是0050已經退休了」、「報酬率被0050打趴」、「如果兩者槓桿一樣的話是0050勝吧」、「退休怎麼是0056？ 0050或台積電比較好吧」、「要是0050，一邊賣股還會繼續長大」。

不過有人緩頰，「不管如何，錢終究都有存下來，條條大路通羅馬」、「我現在也是朝著這個目標前進，板上的網友的話就不要理了」、「人就是選擇一個自己能安心睡覺的方式過生活」。

事實上，在台積電加持下，0050近5年股息再投入與股息不投入的報酬率分別為13.38%和12.71%，優於0056的6.97%與6.07%。聯合新聞網曾報導過，以10年以上的累積報酬率來看，0050確實報酬率遠勝0056，但若將觀測週期縮短至3年，差距就縮小到10％左右，真正的關鍵還是「長期持有」，資金不斷投入。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。