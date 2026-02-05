聽新聞
存股族的堅持！00878買在最高點也不怕…知美：股息5.6萬全梭哈拚百張
＊原文發文時間為1月30日
定期定股買下「第43張」國泰永續高股息（00878）
結果直接買在相對高點，我哭啊！
今年已經是知美執行定期定股計畫的「第四年」，每個月月底無腦買下1張00878國泰永續高股息，短期目標先存下100張，轉眼間3年過去已經達成了43%。
去年一整年，知美總共領到5萬6970元由00878提供的現金股利，為了加速目標的達成，這個月知美除了原本定期定股設定的1張目標，還要再把股息繼續再投入總共買下1+3張，今天早上開盤知美直接不管價格無腦買進，結果好像買在了相對高點XD看來知美真的沒有偏財運。
知美同時存元大台灣50（0050）也存00878，因為對於知美個人來說目前並沒有特別偏好哪一檔，反正身上有閒錢就會持續投入。
美股的部分下個月新增一檔VT，主要是因為身上的美金有點多，之前掉回30元的時候撿了不少，所以決定在原本VOO+QQQ的基礎上，再增加一檔守備範圍稍微大一點的VT。
◎感謝 知美Jimmy 授權（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
