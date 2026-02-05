快訊

00830一網打盡！黃仁勳欽點看好AI轉型基礎設施、成分股迎利多大噴發

聯合新聞網／ 綜合報導
杜金龍分析台股主升段未完、獲利成長將支撐指數挑戰3萬9，認為記憶體短線回檔是上車良機，並看好台達電與低基期原物料股後市。中央社
全球AI巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台再度颳起科技旋風，一言一行皆成為產業風向球，黃仁勳日前於3DEXPERIENCE WORLD大會發表談話，深度剖析AI如何從單純的輔助工具，演進為當前文明不可或缺的「基礎設施」。他大膽預言，未來的工程設計與產業運作模式將發生變化，人類將與專屬的「AI代理人」團隊協作，共同完成複雜任務。

黃仁勳強調，AI已成為各行各業轉型的基石，顯示「新工業化」的開端。國泰投信分析，隨著AI應用全面鋪開，對於高效能運算、數據處理及伺服器架構的需求將呈噴發式增長，進而帶動半導體產業鏈進入長線上升循環，投資人可善用目前台灣掛牌的海外股票ETF中投資人數最多的00830，掌握這波AI紅利。

00830李翰林指出，00830是全台唯一一檔ETF追蹤素有「全球半導體風向球」之稱的美國費城半導體指數，成分股涵蓋完整AI產業鏈的核心要角，包括主導全球AI 訓練與軟硬體生態系的龍頭輝達、AI推論領域ASIC晶片龍頭博通、橫跨前、後段先進製程關鍵設備光刻機的艾司摩爾、全球市佔率近半的蝕刻和沉積設備龍頭科林研發、HBM記憶體龍頭美光，以及掌握邊緣AI運算的高通、晶圓代工龍頭台積電ADR等領先企業。

值得關注的是，00830成分股包辦主要設備廠，例如測試設備大廠泰瑞達近日公布驚人財報，營收獲利遠超市場預期，主因自然是AI晶片需求爆量且複雜精密度提升，測試關卡更多，測試設備需求亦隨之爆量，在記憶體超級週期走向設備廠超級週期的過程中，可望帶動00830後續表現。

00830基金經理人李翰林強調，另一大投資人青睞該基金的主因是00830的長期績效表現，近3個月報酬率為14.55%、近6個月報酬率為37.16%、近一年報酬率為36.49%、近兩年報酬率為74.4%、近三年報酬率為188.96%，00830與AI趨勢的高連動性，使其成為美股市場中捕捉AI趨勢、半導體牛市的指標性工具，具備長期投資之優勢，選對產業，更要選對標的。

面對近期市場頻傳的AI泡沫化擔憂，國泰投信ETF研究團隊認為言之過早，若以科技股的「本益成長比」（PEG）觀察，當前主要AI龍頭的PEG數值，僅為網路泡沫時期的四分之一，且主要是由AI企業的高利潤所支撐，更重要的是，根據法人機構推估，2025年全球AI資料中心市場規模約為2000億美元，隨著企業端與終端應用滲透率提升，估計到2030年，整體規模有望衝破1兆美元大關，在如此宏大的成長空間下，短期震盪實為長線布局的良機，建議投資人採定期定額策略，持續布局00830，分批買進以應對市場波動，共享AI新工業時代的長期增長碩果。

基金名稱三個月六個月一年二年三年
報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名報酬率排名
國泰費城半導體（00830）14.55%637.16%936.49%974.4%8188.96%5
同類型基金平均7.77%-26.44%-24.04%-51.17%-106.91%-
評比基金數3635332928

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00830國泰費城半導體
00830一網打盡！黃仁勳欽點看好AI轉型基礎設施、成分股迎利多大噴發

