快訊

升等爭議／教授遭評鑑綁架 被迫年年申請國科會補助

新銳野戰資通系統接裝 陸軍用30年老悍馬當載台惹議

台積電熊本二廠改生產3奈米 日本官房長官：符合政府戰略目標

主動式台股 ETF 規模創高突破1,600億 配息王00982A配息逾10%息利雙收

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
11檔主動式台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/2/4）
11檔主動式台股ETF。（資料來源：CMONEY、2026/2/4）

去年甫問世的主動式台股ETF火熱無法擋，不僅檔數達11檔，規模也是領先台股ETF創高突破1,600億元大關，達1,604.23億元；統計規模百億以上的共有5檔，分別是主動群益台灣強棒(00982A)、主動統一台股增長(00981A)、主動群益科技創新(00992A)、主動復華未來50(00991A)、主動安聯台灣(00993A)。

主動群益台灣強棒ETF（00982A）第3次配息0.377元創高，預估年化配息率10.02%，不但是主動式台股ETF配息王，更讓投資人息利雙收最可期，想參與00982A本次領息的投資人，最晚需在2月25日買進，收益分配發放日則訂於3月25日。

群益投信台股ETF研究團隊表示，主動式操作上，可適時參酌時事對各產業的影響分析，無論消息好壞，都可以每日即時進行持股調整，以降低投資組合波動，彰顯出因應市場而主動靈活選股策略的優勢。主動式台股ETF儼然成為主流投資趨勢，也成為投資人新寵。

主動群益台灣強棒(00982A)經理人陳沅易強調，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇，不過，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先佈局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用以及提高生產力族群。

主動群益科技創新(00992A)經理人陳朝政指出，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長。 AI 伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是今年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局 AI 設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 科技 群益
×

填問卷抽禮券！快填會員需求調查

僅需 3 分鐘，簡單點選您的興趣與偏好，讓我們為您打造專屬的閱讀體驗！
點我填答

延伸閱讀

報酬輾壓美股？股民指「國際資金低配台股」：靠風險壓股價

台股多方集結點火雙D 廣達、聯發科等權值股扮撐盤要角

台股33千金出列 九檔創天價

就市論勢／低軌衛星供應鏈 題材熱

相關新聞

存股族的堅持！00878買在最高點也不怕…知美：股息5.6萬全梭哈拚百張

＊原文發文時間為1月30日 定期定股買下「第43張」國泰永續高股息（00878） 結果直接買在相對高點，我哭啊！ 今年已經是知美執行定期定股計畫的「第四年」，每個月月底無腦買下1張0

00830一網打盡！黃仁勳欽點看好AI轉型基礎設施、成分股迎利多大噴發

全球AI巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近期來台再度颳起科技旋風，一言一行皆成為產業風向球，黃仁勳日前於3DEXPERIENCE WORLD大會發表談話，深度剖析AI如何從單純的輔助工具，演進為當

前10％富豪拿走6成資產！阿格力推00993A主動式ETF：重押科技跟著大戶賺

阿格力在影音中指出，若以披薩來比喻台灣的整體財富分布，現實相當殘酷。他表示，假設全台前10%人口是一整個披薩中的一大塊，這群人所掌握的財富比例高達約六成，而剩下半數人口合計擁有的財富，僅相當於披薩中的

台灣經濟成長落差大⋯台人體感貧窮！網籲「買相關股票」指名投0050

近期聯合報以「8成民眾吃不到經濟果實」為題分析台灣經濟成長與薪資落差，引來PTT股版熱議。有網友轉貼報導後直言「還好股板都有被動收入」，認為既然資通訊、電子零組件占比高，「那就買相關產業股票就好」，並反酸「體感？能吃嗎」。該貼文引爆兩派交鋒，一方主張不投資、不進科技業當然無感，另一方則批評成長紅利分配不均，股市上漲與一般人生活壓力未必同步。

00878配息0.42、年化7.4％...不如新生代的10％？達人：有經歷過風雨更心安

＊原文時間2月3日。 國泰永續高股息（00878）配息從上季的0.4元，調升一點變成0.42元了！今天收盤價22.81元算，單季殖利率1.84%，年化大約是7.4%，雖然這數字不是大家追逐的超高殖利

日經震盪半導體腿軟...00955逆勢走揚！專家看好日本商社股：撐盤日股

日本股市4日出現震盪，近期漲多的半導體類股出現獲利了結賣壓，日經指數小跌約300點。然而，市場資金並未撤離，而是轉進具備獲利基本面支撐的商社類股。聚焦日本五大商社的日股ETF中信日本商社（00955）今日股價逆勢走揚，終場收在14.81元，漲幅1.16%，再創掛牌以來新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。