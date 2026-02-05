前10％富豪拿走6成資產！阿格力推00993A主動式ETF：重押科技跟著大戶賺

阿格力在影音中指出，若以披薩來比喻台灣的整體財富分布，現實相當殘酷。他表示，假設全台前10%人口是一整個披薩中的一大塊，這群人所掌握的財富比例高達約六成，而剩下半數人口合計擁有的財富，僅相當於披薩中的一小片。

阿格力引用《2026全球不平等報告》說明，台灣前10%人口掌握的資產占比達60.9%，11%至50%族群約占34.8%，而後50%人口僅擁有4.3%的財富，顯示財富分布差距極大。

他指出，若勉強要說台灣相對「好一點」的地方，在於富人收入尚未超過全體的一半，但放眼全球，前10%富裕族群的財富與收入早已遠遠超過其餘90%人口。

在收入面向，阿格力援引主計處資料指出，113年受僱員工平均年薪為73.2萬元，但薪資中位數僅54.6萬元，代表有一半受薪族群實際收入低於平均水準。

進一步從產業別來看，全台僅有五個產業的薪資中位數高於整體平均，包括金融、電子零組件、電腦與光學製品等，而這些產業的受僱人口占比僅約15.6%，反映出受薪階級的財富與收入結構呈現明顯K型化。

阿格力表示，這樣的落差關鍵在於產業表現差異。他指出，2025年上市公司整體營收年增率約13.1%，但33個產業中，僅有7個產業年增率高於整體平均，其中6個屬於電子相關族群。

回顧近五年台股加權報酬指數與產業表現，電子類股明顯上行，金融表現與大盤接近，而傳統產業則大致停滯，薪資結構與產業趨勢高度連動。

在投資層面，阿格力認為，並非每個人都能進入高成長產業工作，但資本市場提供了參與產業成長的機會。他引用中國信託銀行《2025台灣高資產客群財富報告》指出，金融產品投資已成為高資產族群主要的財富累積來源。然而，在台股站上3萬點後，選股難度明顯提高，整體上市櫃公司中，僅略多於一半站上月線與季線，站上年線者更不到一半，顯示市場呈現高度分歧。

阿格力進一步說明，若以ETF的投資目標來看，主動式ETF的設計目的在於追求超越大盤表現，與被動式ETF單純複製指數不同。他提到，即將掛牌的主動安聯台灣（00993A），可從兩個面向觀察其潛力。首先，安聯投信過去在台灣發行的多檔台股基金，成立於2000年至2008年間，歷經科技泡沫與金融海嘯等市場震盪後，中長期表現已通過時間考驗。

其次，阿格力指出，00993A的投資組合高度集中於科技與電子族群，電子相關比重約85.8%，涵蓋晶圓製造、AI伺服器與關鍵零組件等領域，配置方向與近年台灣營收成長動能最強的產業結構一致。他也提醒，雖然電子與AI族群漲幅已高，但仍應觀察產業動態，全球科技巨頭在資料中心與AI領域的資本支出，預期至少持續成長至2027年。

阿格力補充，S&P 500中多家AI相關大型企業的獲利能力已出現顯著改善，顯示AI確實帶來實質效益。

在此趨勢下，台灣相關供應鏈可望持續受惠。行政院主計處與財政部亦預估，2026年出口額有機會突破6,600億美元，人均GDP可能超過4萬美元，對整體經濟成長仍抱持相對樂觀的看法。

在影片最後，阿格力表示，資本市場的優點在於，即使未身處高薪產業，仍可透過投資參與產業成長。他指出，對於無暇研究個股的上班族而言，主動式ETF提供了由專業團隊管理投資組合的選擇。主動安聯台灣（00993A）每張約新台幣1萬元，掛牌後可透過證券帳戶買進，經理費與保管費合計單一費率為0.83%，採年配息制度，12月評價、1月除息。

