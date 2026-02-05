00878配息0.42、年化7.4％...不如新生代的10％？達人：有經歷過風雨更心安

快訊

聯合新聞網／ 張紫凌
00878本季配息0.42元。記者胡經周／攝影
00878本季配息0.42元。記者胡經周／攝影

＊原文時間2月3日。

國泰永續高股息（00878）配息從上季的0.4元，調升一點變成0.42元了！今天收盤價22.81元算，單季殖利率1.84%，年化大約是7.4%，雖然這數字不是大家追逐的超高殖利率，但配息止跌回穩是一劑很棒的強心針。

其實之前有可愛的大大跑來問我，現在外面一堆配10%以上的新ETF，為什麼總是繞著那些舊的ETF轉？是不是有收代言費？冤枉，我真的沒有代言！

但也必須說，為什麼在眾多高股息ETF中，我還是對00878情有獨鍾？

其實這邏輯跟當年大家只買元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）是一模一樣的，大家想去買那些新出的ETF，無非就是希望報酬率能勝過舊的ETF。

但這就像以前大家總想著要打敗0050、0056一樣，市面上的主動式基金、主題式ETF多到數不清，目標都是要贏過大盤，但拉長10年來看，真的能穩定贏過的人有多少呢？如果勝率不是100%，那對於不想天天盯盤、不想提心吊膽的人來說，直接買最讓人放心的選擇，其實就是聰明的懶人投資法了。

畢竟時間才是最好的篩選器，00878成立快6年，期間市場也發生過很多事：疫情崩盤、AI狂潮、升息風暴...

它不像那些剛掛牌的小鮮肉ETF，還沒經歷過真正的風雨，00878累積了21次配息且填息的紀錄！

新的ETF或許現在喊出10%以上的回測績效是很迷人，但那還需要時間證明能不能維持，而00878這次調回0.42元，證明了它有能力根據獲利狀況調整步伐，這種穩定的陪伴，對我來說比曇花一現的高殖利率更重要。

最後叮嚀一下，這次配息回穩，想除息前參與或是增加持股的大大記得時程喔，除息日：2月26日、最後買進日：2月25日，當然有自己規劃的就不用特地配息除息日，長期持有下來差別非常小，反正我還是那個老觀念：「好公司或是好的ETF，越跌我越開心！」

◎感謝 張紫凌 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

除息 高殖利率 高股息 0050元大台灣50 00878國泰永續高股息 0056元大高股息
