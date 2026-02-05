日經震盪半導體腿軟...00955逆勢走揚！專家看好日本商社股：撐盤日股

日本股市4日出現震盪，近期漲多的半導體類股出現獲利了結賣壓，日經指數小跌約300點。然而，市場資金並未撤離，而是轉進具備獲利基本面支撐的商社類股。聚焦日本五大商社的日股ETF中信日本商社（00955）今日股價逆勢走揚，終場收在14.81元，漲幅1.16%，再創掛牌以來新高。

00955經理人辛忠駿指出，本週五大商社陸續公布去年第三季財報，雖然各家商社間的業績表現存在分化，但整體而言，商社類股近期表現明顯優於大盤。其核心動能來自於穩健的資源類業績支撐，以及清晰的需求端產業佈局，成功吸引避險與價值型資金進駐。

辛忠駿進一步分析商社展望，其中三井物產聚焦澳洲的高品位鐵礦石資產，受惠近期價格上漲，公司已將全年礦產金屬板塊的利潤預估上調20億日圓。至於丸紅旗下銅業務同樣搭上價格紅利列車，該板塊全年預估獲利將增收16億日圓。此外，住友商事致力於強化銅與鐵礦石的全球供應鏈管理，有效對沖區域價格波動風險。

辛忠駿表示，儘管部分區域的低品位鐵礦石與煤炭業務短期面臨壓力，但日本商社積極聚焦高潛力資源品類，並加速新能源轉型，這條清晰的路徑使其估值優勢持續鞏固，成為當前市場動盪下的核心配置標的。

除了傳統資源，商社在能源轉型的佈局也開始收割成果。辛忠駿補充，主要商社均加碼液化天然氣（LNG）貿易與可再生能源投資。例如三井物產正積極推進美國天然氣與低碳氨項目；住友商事的風電用單樁（monopile）業務亦穩步貢獻收益。

中國信託投信表示，隨著日股來到高檔位階，資金對評價面較為敏感，日本商社具備低本益比（PE）、高現金流的特性，加上波克夏持股效應與企業治理改革紅利，預料在財報公布前後，仍將是引領日股多頭的重要支柱。00955成分股囊括日本商社龍頭，可望持續受惠此波資金輪動行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。