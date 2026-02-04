五檔台股型ETF躍百億等級 00982A年化配息率上看10%

主動式台股ETF檔數不僅已來到11檔，規模也領先台股ETF創高，突破1,600億元大關，來到1604.2億元。其中規模百億元以上的共有五檔，分別是主動群益台灣強棒（00982A）、主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動安聯台灣、主動群益科技創新。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易強調，台股隨著評價面走高，股市波動難免，近期盤勢震盪加劇。不過在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，中長線還是持續看好，布局策略應著重公司長期發展優勢，可優先布局半導體先進製程、半導體材料、通訊等族群，以及AI應用提高生產力族群。

主動群益台灣強棒ETF第3次配息0.377元創高，預估年化配息率10.0%，可望讓投資人息利雙收，想參與00982A本次領息的投資人，最晚須在2月25日買進，收益分配發放日訂於3月25日。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電及其他科技龍頭企業獲利大幅增長。AI伺服器升級循環、網通設備提高頻寬的需求、低軌衛星帶動的軍備競賽，都是今年仍將持續發酵的重要推力。隨著各大科技企業積極布局AI設備、雲端架構與自研晶片，台灣在製造、封裝、散熱、光電、網路交換設備與高階電路板等關鍵零組件上的角色益發重要，相關供應鏈仍有機會迎來新一輪成長動能。

野村臺灣智慧優選主動式ETF經理人游景德分析，晶圓代工龍頭先進製程需求強勁，帶動晶圓代工外溢效應，成熟製程需求同步增加，顯示市場對半導體設備需求的樂觀預期，相關代工價格續有調漲空間。

由於美國記憶體大廠調整價格，帶動台股相關族群股價走強。全球記憶體需求快速成長，帶動市場對記憶體族群的期待。

野村投信表示，時序接近春節長假，漲價效應延伸至各族群，強勢股呈現輪動走勢；北美暴風雪衝擊石化供給，帶動傳產、塑化與紡纖族群也同步轉強。整體而言，短線加權指數可望維持盤堅格局。

