主動式ETF規模創高 總額突破2,000億元大關

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
主動式ETF續熱，本周在主動安聯台灣（00993A）、主動聯博全球非投兩檔尖兵掛牌助攻下，主動式ETF總規模也隨之突破2000億元大關，再度改寫ETF新紀錄。聯合報系資料照
主動式ETF續熱，本周在主動安聯台灣（00993A）、主動聯博全球非投兩檔尖兵掛牌助攻下，主動式ETF總規模也隨之突破2000億元大關，再度改寫ETF新紀錄。

主管機關於2024年底宣布修正多項相關規範，正式開放主動式ETF，至今短短一年左右時間，截至昨（4）日，主動式ETF發行檔數增加至21檔、參與發行的ETF商有12家業者、總發行規模攀升至2,122.29億元；且在不到三個月之前，主動式ETF的總發行規模才正式跨越千億元大關。

以類型來看，目前主動式ETF集中在台股市場中，共有11檔，合計規模逾1,600億元；海外股票居次，共有五檔，合計規模純375億元；再來則是債券類，共有五檔，合計規模近109億元。

從主動式ETF發行商表現來看，目前統一投信以663.4億元的規模表現拔得頭籌、第二大是群益投信的416.12億元、第三則是復華投信的223.4億元、接著是元大投信220.47億元以及安聯投信的186.49億元。

對比去年底表現，包含復華、安聯、聯博等投信的總規模排名都有往前面移動。

目前中國信託投信在主動式ETF發行數最多，達三檔，而統一、群益、安聯、野村、聯博、台新以及富邦等投信業者則都是發行兩檔。

展望台股後市，主動安聯台灣經理人施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，今年全球投資有三大共同關鍵字，「缺料、規格升級、擴大應用」。三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以首選記憶體和光通訊。此外，各國主權之爭持續，美國捍衛「AI主權、關鍵資源及邊界主權」，因此也看好能源基礎建設，包括：電力設備、核能供應鏈、燃料電池和關鍵資源等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

009816連兩日爆58萬張收紅…網民10元破發夢碎！揭「複利效應」不該等

台股ETF市場迎來市值型新兵凱基台灣TOP50（009816），掛牌第二天人氣依舊爆棚。繼昨日與主動式ETF正面對決大獲全勝後，今日（4日）009816延續吸金氣勢，全日成交量突破22萬張，股價以10

主動式ETF規模創高 總額突破2,000億元大關

主動式ETF續熱，本周在主動安聯台灣（00993A）、主動聯博全球非投兩檔尖兵掛牌助攻下，主動式ETF總規模也隨之突破2...

五檔台股型ETF躍百億等級 00982A年化配息率上看10%

主動式台股ETF檔數不僅已來到11檔，規模也領先台股ETF創高，突破1,600億元大關，來到1604.2億元。其中規模百...

254.9萬投資人看過來 2月除息台股 ETF 中這4檔年化配息率飆破10%

台股ETF持續發熱，82檔台股ETF受益人來到1,224萬9,944人新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息...

00878換血「金控成核心」…不追高AI改抱金融股？楚狂人曝配息結構變了

楚狂人於影音中指出，近期市場焦點高度集中在AI族群，隨著台積電（2330）EPS持續創新高、法說會後市場情緒升溫，不少投資人選擇「All in台積電或元大台灣50（0050）」，採取閉眼買的方式參與行

1月績效王出爐…00964飆12.69％奪高股息冠軍！配息「連5升」年化穩站8％

投信業者陸續公告ETF配息，高股息ETF擺脫去年因金管會公布收益平準金指引、配息恐下滑的質疑聲浪，依舊開出不錯的配息率。其中在月配息高息ETF部分，中信亞太高股息（00964）不僅在一月繳出12.69

