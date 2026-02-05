主動式ETF規模創高 總額突破2,000億元大關

主動式ETF續熱，本周在主動安聯台灣（00993A）、主動聯博全球非投兩檔尖兵掛牌助攻下，主動式ETF總規模也隨之突破2000億元大關，再度改寫ETF新紀錄。

主管機關於2024年底宣布修正多項相關規範，正式開放主動式ETF，至今短短一年左右時間，截至昨（4）日，主動式ETF發行檔數增加至21檔、參與發行的ETF商有12家業者、總發行規模攀升至2,122.29億元；且在不到三個月之前，主動式ETF的總發行規模才正式跨越千億元大關。

以類型來看，目前主動式ETF集中在台股市場中，共有11檔，合計規模逾1,600億元；海外股票居次，共有五檔，合計規模純375億元；再來則是債券類，共有五檔，合計規模近109億元。

從主動式ETF發行商表現來看，目前統一投信以663.4億元的規模表現拔得頭籌、第二大是群益投信的416.12億元、第三則是復華投信的223.4億元、接著是元大投信220.47億元以及安聯投信的186.49億元。

對比去年底表現，包含復華、安聯、聯博等投信的總規模排名都有往前面移動。

目前中國信託投信在主動式ETF發行數最多，達三檔，而統一、群益、安聯、野村、聯博、台新以及富邦等投信業者則都是發行兩檔。

展望台股後市，主動安聯台灣經理人施政廷表示，2026年全球經濟有望溫和成長，對台股仍保持樂觀，預期基本面仍可望帶動台股。其中，AI投資持續成長，台股相關供應鏈持續受惠，儘管市場對AI前景仍有諸多雜音，但投資人更該關注新技術的長期發展潛力。

主動統一全球創新經理人陳意婷表示，今年全球投資有三大共同關鍵字，「缺料、規格升級、擴大應用」。三者兼具的議價能力會最強，評價提升空間也最大，所以首選記憶體和光通訊。此外，各國主權之爭持續，美國捍衛「AI主權、關鍵資源及邊界主權」，因此也看好能源基礎建設，包括：電力設備、核能供應鏈、燃料電池和關鍵資源等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。