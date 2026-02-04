國泰日本不動產009817 2月6日掛牌上市 第二檔台日跨境連結式ETF

證交所推動「亞洲資產管理中心」跨國商品及合作再添重要進展！國泰投信募集發行的國泰日本不動產（009817），將於2月6日掛牌上市，並得辦理融資融券，成為國內第二檔台日跨境連結式ETF，也是我國首檔以日本REITs為投資標的之產品，為投資人提供參與日本不動產市場成長的機會，並拓展資產配置選項。

證交所表示，根據送件資料顯示，該檔為連結式ETF，連結之標的ETF為日本東京證券交易所上市交易之「iFreeETF東証REIT指數」(東京證券交易所證券代碼：1488.JP)，其追蹤之「東證REIT總報酬指數（Tokyo Stock Exchange REIT Total Return Index）」，成分股涵蓋東京證券交易所上市的不動產投資信託（REITs），是反映日本不動產市場整體表現的重要指標。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達211檔(含被動式ETF 192檔及主動式ETF 19檔)。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。