非投等債巨擘強勢出擊 主動聯博全球非投ETF上市掛牌

全球資產管理機構領航者－聯博資產管理公司（AllianceBernstein L.P.）在台設立的聯博投信，正式進軍台灣非投資等級債券ETF市場！由聯博投信發行的主動聯博全球非投（00984D）於4日正式在證交所掛牌上市，開啟主動式債券投資的新篇章。

聯博投信今舉辦盛大的掛牌典禮，由精彩的舞獅團熱鬧開場，現場充滿新春喜慶氛圍，慶祝其推出的「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF」加入上市行列。證交所林修銘董事長於典禮致詞表示，聯博投信深耕台灣已超過20年，是台灣規模最大的非投資等級債券基金公司，其專業實力深受投資人肯定。此次聯博推出外資在台首檔非投資等級債券主動式ETF，展現國際資產管理業者對台灣市場潛力的高度重視，也為投資人提供參與全球非投資等級債券市場的全新管道。

聯博集團亞太區副執行長暨聯博投信翁振國董事長表示，自主管機關開放主動式ETF以來，過去一年資產規模累計已突破千億元，顯見市場需求強勁。主動投資及非投等債券研究是聯博的核心優勢，00984D不僅是聯博在亞太區發行的首檔主動式非投資等級債券ETF，更是在台布局的關鍵里程碑，展現深耕台灣市場的決心，期盼藉此讓更多投資人受惠。

聯博集團全球ETF投資策略與合作夥伴關係主管Julie Gunts表示，主動式ETF市場快速成長，無論在全球或台灣的投資人接受度與資產規模皆與日俱增。00984D的推出，是聯博集團累積長期管理非投資等級債券基金經驗，提供臺灣市場的產品。未來，聯博也將持續拓展創新商品，提供投資人更豐富的選擇。

在金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心的政策帶領下，臺灣資本市場已吸引眾多國際重量級資產管理機構共襄盛舉。隨著多元化商品陸續掛牌，不僅持續豐富國內ETF市場的廣度及深度，更充分展現全球對台灣金融市場韌性與活力的實質肯定。證交所未來將持續作為推動政策的關鍵橋樑，與各界攜手共同實現亞洲資產管理中心的政策目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。