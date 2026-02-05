台灣經濟成長落差大⋯台人體感貧窮！網籲「買相關股票」指名投0050

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股。 圖／本報資料照片
近期聯合報以「8成民眾吃不到經濟果實」為題分析台灣經濟成長與薪資落差，引來PTT股版熱議。有網友轉貼報導後直言「還好股板都有被動收入」，認為既然資通訊、電子零組件占比高，「那就買相關產業股票就好」，並反酸「體感？能吃嗎」。該貼文引爆兩派交鋒，一方主張不投資、不進科技業當然無感，另一方則批評成長紅利分配不均，股市上漲與一般人生活壓力未必同步。

根據媒體報導，AI熱潮推升出口與股市表現，經濟成長數據亮眼，但出口動能高度集中在電子零組件、資通訊等「兩大一小」產業，出口占比近年升至76%，相關就業人口僅約12%。同時，高薪產業除電子相關外，金融保險也受惠，四大高薪產業合計約占受僱人口17%；相較之下，多數產業薪資成長有限，去年上半年有近7成勞工薪資低於平均數，勞動報酬占GDP比重也降至新低，引發「多數人無感」的體感貧窮。

一名網友在PTT發文直指「打不贏就加入」，他認為產業集中既是現實，就用投資參與成果，暗示與其抱怨不如成為股東。呼應此論調的留言不少，有人直指「人不理財、財不理你」，喊話台股都站上三萬點還沒賺到「怪誰」，也有人建議「買0050、零股、定期定額」門檻不高，甚至點名「嫌窮的不會去台積當作業員？」認為想分紅利就應進入科技鏈或靠資產配置跟上。

但也有網友提出反向觀點，認為股市創高不代表全民受益，有人指出「10%人佔有70%股市」，台股漲與一般人關聯有限，反而在低薪、低息、高房價、高物價下形成「劫貧濟富」。也有人提醒「本金大小差很多」，就算都有投資，資產累積速度仍可能拉開；另有留言質疑，把「沒投資」歸咎個人努力過於簡化，因所得分配與企業利潤分配結構才是核心。

討論也延伸到媒體與社會氛圍，多名網友針對聯合報標題與過往報導提出質疑，認為此類「體感貧窮」論述容易製造對立；另有聲音則反問，若連跟上通膨都必須靠投資，「這樣算正常嗎」，凸顯在景氣亮眼與生活壓力之間，社會對「經濟果實」的感受仍高度分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 PTT 薪資
