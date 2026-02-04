債券ETF再添新兵 00984D趨吉避凶的新選擇

聯博投信旗下首檔非投資等級債券主動式ETF-主動聯博全球非投（00984D）4日掛牌上市，終場上漲0.1%或0.01元，收在10.01元，成交量達11,574張。這是聯博投信所推出的第二檔主動式ETF，募集規模約為14.85億元，是目前盤面上主動式非投資等級債ETF中募集最佳的一檔。

主動聯博全球非投以非投等債中違約率相對較低的BB與B級為布局核心，並精選具收益潛力的CCC級企業債，透過主動且即時的調整策略，力求在評價水準升高、地緣政治風險升溫的2026年，較被動式ETF提升趨吉避凶的操作彈性與機會。

聯博投信董事長翁振國表示，聯博投信是台灣最大的主動非投資等級債券基金公司，更連續2024、2025兩年獲得台灣最佳債券管理公司大獎，債券管理實力有目共睹。作為第一家在台發行非投資等級債券主動式ETF的外商資產管理公司，聯博投信結合集團深厚的債券管理經驗與研究資源，透過主動投資策略精選標的並控管風險，期望在景氣循環變化與利率波動環境下，持續為投資人掌握非投等債市場的收益機會。

在AI浪潮推升下，去年以來台、美股市持續創下新高。然而，隨著整體經濟與企業基本面走緩、股市基期墊高，投資人將資產高度集中於股市的風險也同步上升。聯博投信ETF發展部副總經理鍾郁婕指出，預期今年美國經濟放緩，聯準會降息趨勢不變，債券具備降低整體投資組合波動、提供相對穩定現金流的特性，可望在今年發揮配置效益，其中尤為看好非投資等級債券的表現機會。

在產業分布方面，目前主要聚焦在消費、金融、能源、通訊等產業，並以大型、全球型企業為主。以銀行業為例，配置偏好大型、國家級銀行，因其更具備應對經濟放緩的韌性，且相較非金融業仍具相對便宜的評價。此外，投資範圍亦涵蓋全球最大租車公司之一、大型運輸設備製造商、全球最大硬碟製造商之一、美國最大辦公室用品商之一、全球最大串流平台之一等具規模與競爭力的企業，透過跨產業、跨區域的多元配置，擴大收益機會。

主動聯博全球非投（00984D）ETF小檔案。資料來源：聯博投信官網

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。