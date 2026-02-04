高息ETF承壓 平衡型ETF成抗跌黑馬

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

近一周台股遇亂流、互有漲跌，漲幅並集中在電子股，投資人偏愛的高股息ETF討不到好處，股價明顯承壓。反觀同樣以息收為投資核心的平衡凱基雙核收息（00981T）在動盪盤勢中，逆勢繳出正報酬，投資吸引力浮現。

觀察台股高股息ETF近一周表現，不敵市場波動紛紛承壓。高股息ETF之所以受投資人青睞，主因投資人偏好領息，不過市面上以息收為投資核心的ETF還有平衡型ETF，挾帶股債平衡雙引擎的優勢，平衡凱基雙核收息ETF在此次股市波動突圍成功，一周及一月的績效都是正報酬。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，市場短線震盪在所難免，投資人參與股市成長的同時，建議以股債配置應對市場波動。平衡凱基雙核收息布局三成台股25強，搭配七成全球BBB級債，既有股票部位參與台股成長硬實力，也有債券部位掌握固定收益，有望成為愛息族追求長期投資價值的工具之一。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

