009816連兩日爆58萬張收紅…網民10元破發夢碎！揭「複利效應」不該等

聯合新聞網／ 綜合報導
無懼開盤震盪，009816湧入買盤支撐收漲，投資市值型ETF應重在「時間複利」，建議先進場取得入門券再搭配定期定額。中央社
無懼開盤震盪，009816湧入買盤支撐收漲，投資市值型ETF應重在「時間複利」，建議先進場取得入門券再搭配定期定額。中央社

台股ETF市場迎來市值型新兵凱基台灣TOP50（009816），掛牌第二天人氣依舊爆棚。繼昨日與主動式ETF正面對決大獲全勝後，今日（4日）009816延續吸金氣勢，全日成交量突破22萬張，股價以10.29元作收，單日上漲0.19%。相較於昨日許多投資人期待的「破發撿便宜」劇本，今日股價在開盤短暫回檔至10.20元後便迅速回穩，展現出強大的承接力道。

這兩日的走勢反映出市場資金對於「親民價市值型ETF」的高度渴望。昨日009816掛牌首日即爆出36.7萬張大量，今日雖量能稍減但仍維持在22萬張的高水位，顯示並非僅是一日行情，而是有實質買盤進駐。盤中不少掛單等待10元以下的投資人全數落空，只能看著股價隨買盤湧入而墊高，驗證了強勢ETF在多頭架構下「強者恆強」的特性。

針對許多投資人「想等更低價」的心理，理財專家提出不同看法。專家指出，009816這類主打「股息自動再投入」的產品，其核心價值在於透過長時間的持有，讓股息留在淨值內滾動，創造複利效果。因此，對於長線投資人而言，進場的「時間點」早晚，往往比進場的「價格」高低更具影響力。

「先進市場拿到入門券，比買在最低點更重要。」專家建議，與其在場外空手等待不確定的回檔，不如先以現價建立部位。若是擔心買在高點，可以採取「先進場、後定期定額」的策略，既能確保不錯過行情，又能透過長期扣款平攤成本，這才是發揮009816複利優勢的正確打開方式。

隨著009816連續兩日站穩發行價之上，且量能維持高檔，顯示市場共識度逐漸凝聚。對於錯過掛牌首日或還在觀望的投資人，市場觀點普遍認為，只要台股長線趨勢向上，任何時候開始累積部位都是好時機，重點在於紀律執行與時間累積，而非短線的價格博弈。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009816凱基台灣TOP50 不配息 ETF
