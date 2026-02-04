254.9萬投資人看過來 2月除息台股 ETF 中這4檔年化配息率飆破10%

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
2月除息的22檔台股ETF。（資料來源：CMoney、2026/2/2）
台股ETF持續發熱，82檔台股ETF受益人來到1,224萬9,944人新高，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息ETF更是受投資人青睞。統計2月即將除息的共有22檔台股ETF，共有254萬9,929位投資人期待息利雙收。

值得一提的是，包括中信關鍵半導體（00891）、群益台ESG低碳50（00923）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、主動群益台灣強棒（00982A）共4檔預估年化配息率超過10%。而市值型群益台ESG低碳50本次預估每股配發金額為1.71元創新高，也是22檔中最高；主動式台股ETF主動群益台灣強棒配息金額也是創新高。

進一步觀察，2月除息的台股ETF中，不乏重量級的ETF像是配息金額最高的新一代市值型配息王群益台ESG低碳50、主動式台股ETF配息王主動群益台灣強棒、國民ETF國泰永續高股息（00878）等熱門台股ETF都在列，由於本月適逢農曆春節長假，因此，除息高峰落在2月26日，欲參與除息的投資人最後買進日在2月25日。

群益台ESG低碳50 ETF經理人邱郁茹表示，台灣科技企業是全球AI產業最重要供應商，AI發展推動台積電（2330）及其他科技龍頭企業獲利大幅增長；而傳統市值型ETF單押台積電，當台積電休息時，傳統市值型ETF績效較不易有表現，新一代市值型ETF，均衡布局台積電及其他科技龍頭股，更能全面享受AI帶來的題材輪漲機會。因此建議投資人可挑選持股特色為高含積量、高AI龍頭股，台積電占比4成以上的新一代市值型ETF，更能掌握科技股多頭的增長潛力。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股近期盤勢震盪加劇。在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股中長期表現仍看佳，不過隨著評價面走高，股市波動難免，能靈活因應市況、動態調整投組且具有高息的主動式台股ETF可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是當前市場變化快速的環境下，可多加善用的投資台股工具。大盤在創下新高後震盪難免，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。選股策略上，可留意長線趨勢，把握AI產業優質企業及衍生機器人、通訊、消費電子產業。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 台積電
