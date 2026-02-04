00878換血「金控成核心」…不追高AI改抱金融股？楚狂人曝配息結構變了

楚狂人於影音中指出，近期市場焦點高度集中在AI族群，隨著台積電（2330）EPS持續創新高、法說會後市場情緒升溫，不少投資人選擇「All in台積電或元大台灣50（0050）」，採取閉眼買的方式參與行情。

不過，另一股資金則選擇避開高位階AI，轉向較為穩健的高股息ETF，其中國泰永續高股息的資金規模已接近5,000億元，引發市場關注。

價格走勢回穩 00878收復市場恐慌失土

從價格表現來看，楚狂人整理，國泰永續高股息（00878）在2025年4月市場修正前高點約23元，回檔最低至18元後，下半年逐步收復失土並站穩20元，進入2026年後價格再度回到23元附近，等於完全消化過去一年的恐慌與情緒性賣壓。

2025年12月，定期定額扣款戶數逼近28萬戶，顯示資金重新回流。

配息結構轉變 從價差轉向股利收益

在配息方面，楚狂人指出，00878於2025年第三、第四季皆維持每季配息0.4元，成為重要觀察指標。

進一步比較配息來源，2024年第一季配息中，資本利得占比約55%，股利所得約45%；但到了2025年第三、第四季，股利所得比重明顯提高，價差占比降至四成多，代表配息基礎逐漸回到以持股股利為主，穩定性提升。

持股結構調整 金融股成核心配置

楚狂人也提到，00878目前的持股結構已與2023、2024年明顯不同。過去以電腦周邊、老AI概念股為主，如今則轉向金融股為核心配置，前三大持股為國泰金、富邦金與中信金。這些金控具備完整金融版圖與穩定客戶基礎，在降息循環與市場回穩下，獲利與配息具備支撐力。

半導體與供應鏈補位 配置更趨多元

在非金融持股方面，00878仍保留半導體與關鍵供應鏈配置，包括聯電、聯發科，以及日月光投控、京元電子、光寶科等。

楚狂人指出，這些公司並非先進製程主角，但在成熟製程、封裝測試、電源與零組件等領域具備不可替代性，基期相對低、獲利穩定，也能持續支撐股息來源。

◎本文獲「玩股網」授權轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。