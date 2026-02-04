1月績效王出爐…00964飆12.69％奪高股息冠軍！配息「連5升」年化穩站8％

投信業者陸續公告ETF配息，高股息ETF擺脫去年因金管會公布收益平準金指引、配息恐下滑的質疑聲浪，依舊開出不錯的配息率。其中在月配息高息ETF部分，中信亞太高股息（00964）不僅在一月繳出12.69%的單月報酬率，問鼎高股息ETF冠軍，近期公告配息，每單位擬配發0.089元，連續五個月調升，年化配息率穩站8%以上，成為「息利雙收」的高息ETF。

根據最新統計，一月共有4檔高股息ETF報酬率突破10%，00964以12.69% 的含息報酬率傲視群雄。法人分析，其背後歸功於精準的亞太佈局，不僅掌握台股漲勢，更同步吃到日、韓股市強彈的紅利。

00964經理人張苡琤分析，亞太地區正處於全球供應鏈重組的核心，特別是台灣與韓國受惠於記憶體產業進入超級循環，獲利展望持續上修。隨著美元走勢轉趨溫和，資金加速回流新興亞洲，帶動00964鎖定的相關成分股如海運及原物料等供應鏈評價走高。

除了漲幅優異，00964在配息表現上也頗亮眼。即便2月股價上漲拉高基期，本月配息仍比上月多出0.001 元，來到0.089 元，寫下連續五個月升息的紀錄。

財經專家指出，許多高股息ETF過度集中於單一台灣市場，00964納入日、韓優質資產，不僅降低波動風險，更在獲利成長與資金行情雙引擎驅動下，展現出極強的進攻性。

中國信託投信表示，00964具備高股息的防禦特性，同時具備捕捉亞太經濟復甦紅利的成長潛力。對於追求穩定現金流、又不想錯過海外成長機會的投資人而言，00964是目前市場上少見能同時兼顧高填息力與穩定收益的投資標的。

根據中國信託投信官網，00964除息日為2月26日，投資人若想參與本次配息，需在2月25日前買進並持有。配息發放日為3月25日。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。