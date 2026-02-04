連3年漲20％馬年還能衝？護國「群山」成形…009803五因子兼顧市值動能

玉山投信Podcast節目指出，隨著農曆新年到來，不少投資人關心台股多頭是否能延續至馬年。

回顧近三年，台股在AI趨勢帶動下表現亮眼，2023年至2025年連續三年單年度漲幅皆超過20%，也讓市值型ETF逐漸成為投資人資產配置中的標準配備。

台股市值翻倍成長 市場規模快速擴張

台股在AI產業推動下，指數與市值同步攀升。去年底台股市值正式超越法國，成為全球第七大股票市場，整體市值約3.42兆美元。

保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷指出，短短兩年內，台股總市值從約50至60兆元新台幣成長至突破100兆元，顯示市場規模與資金動能同步放大。

從護國神山到護國群山 產業結構出現轉變

楊立楷表示，台股早已不再只有單一護國神山，而是形成「護國群山」的產業結構。

AI需求不僅帶動晶圓代工，也同步擴散至設備、封裝測試、散熱、光通訊與記憶體等供應鏈，部分過去被視為股價牛皮的龍頭公司，如今也轉為市場關注的強勢股。

半導體循環拉長 AI需求支撐中長期動能

節目分析指出，過去半導體產業多為2至3年循環，但自2023年AI需求爆發後，企業端投資占比提升，使產業循環有拉長至5至6年的跡象。

楊立楷認為，相較於消費性需求，企業投資週期較長，對以科技股為主體的台股結構更具支撐力。

009803選股邏輯 不只看市值更注重動能

在投資工具上，保德信市值動能50（009803），其追蹤指數並非單純挑選市值最大的公司，而是結合品質、價值、市值、動能與成長五大因子，篩選具備成長潛力的台股企業。

楊立楷指出，這樣的設計目的，是在掌握大型股穩定性的同時，進一步提升成長參與度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。