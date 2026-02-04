連3年漲20％馬年還能衝？護國「群山」成形…009803五因子兼顧市值動能
玉山投信Podcast節目指出，隨著農曆新年到來，不少投資人關心台股多頭是否能延續至馬年。
回顧近三年，台股在AI趨勢帶動下表現亮眼，2023年至2025年連續三年單年度漲幅皆超過20%，也讓市值型ETF逐漸成為投資人資產配置中的標準配備。
台股市值翻倍成長 市場規模快速擴張
台股在AI產業推動下，指數與市值同步攀升。去年底台股市值正式超越法國，成為全球第七大股票市場，整體市值約3.42兆美元。
保德信市值動能50（009803）經理人楊立楷指出，短短兩年內，台股總市值從約50至60兆元新台幣成長至突破100兆元，顯示市場規模與資金動能同步放大。
從護國神山到護國群山 產業結構出現轉變
楊立楷表示，台股早已不再只有單一護國神山，而是形成「護國群山」的產業結構。
AI需求不僅帶動晶圓代工，也同步擴散至設備、封裝測試、散熱、光通訊與記憶體等供應鏈，部分過去被視為股價牛皮的龍頭公司，如今也轉為市場關注的強勢股。
半導體循環拉長 AI需求支撐中長期動能
節目分析指出，過去半導體產業多為2至3年循環，但自2023年AI需求爆發後，企業端投資占比提升，使產業循環有拉長至5至6年的跡象。
楊立楷認為，相較於消費性需求，企業投資週期較長，對以科技股為主體的台股結構更具支撐力。
針對市場關心台股評價偏高的問題？
楊立楷坦言，目前台股本益比已來到近年高點，但他也強調，高評價不必然等同泡沫；與過去缺乏實質獲利支撐的行情不同，現階段AI相關企業具備明確的獲利與現金流，且成長動能正從單一產業擴散至多元板塊。
009803選股邏輯 不只看市值更注重動能
在投資工具上，保德信市值動能50（009803），其追蹤指數並非單純挑選市值最大的公司，而是結合品質、價值、市值、動能與成長五大因子，篩選具備成長潛力的台股企業。
楊立楷指出，這樣的設計目的，是在掌握大型股穩定性的同時，進一步提升成長參與度。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言