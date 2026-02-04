00757換股009815！達人揭4優點成拉力：用更高容錯率追求超額報酬

再次換股。版主2022年起開始投資統一FANG+（00757），目的當然是為了跟上科技發展趨勢、賺取科技進步的紅利。版主的股票資產以策略市值型ETF為核心部位，00757則是做為爭取超額報酬的攻擊型衛星部位，4年過去了，00757確實沒讓版主失望。

大華美國MAG7+（009815）的問世讓版主陷入天人交戰，從成分股來看，00757與009815可以說是同質性相當高的標的。

相對於00757，版主認為009815有4個優點：

1.00757的總內扣費用常超過1%，比009815至少多出約0.55%，在長期複利計算下，這內扣費用的差距會產生驚人的影響。 2.009815的產業布局比較完整，AI基礎建設、硬體製造、軟體應用兼具，00757則是比較側重軟體應用。台積電與ASML兩大硬體製造巨擘也進入009815成分股。 3.009815成分股有30檔，容錯率較高；00757成分股僅有10檔，容錯率較低，一旦成分股出現狀況，對股價的打擊相對較大。 4.009815屬於市值加權模式，愈強的公司權重愈高，而科技的世界往往是贏者全拿、大者恆大，因此科技型ETF更適合市值加權模式。 00757的等權重模式，可能會被迫將強勢股賣出，資金轉進弱勢股。

市值加權與等權重各有優缺點，無所謂哪個更好。

另外，009815的波動性應會小於00757，對於想長期持有的投資人而言，這也算是個優點吧！

版主曾說過，報酬率才是判斷一檔ETF好壞的最重要指標。

長期定期定額投資00757與009815，最終哪一檔的報酬率會勝出？版主不知道。但因為主要成分股高度重疊，不論最終誰勝出，報酬率差距應不至於太大。

長考數天之後，版主決定出清00757，轉進009815。這兩檔的同質性真的非常高，股價走勢應也會雷同，此次轉換是考量細部差異的平行轉換。

過去版主每週固定買進00757零股，現在因為009815相對親民的價格，版主會盡力湊齊資金整張買。這個決定究竟是好是壞，過幾年就會揭曉答案。

投資就是一場不斷自我修正與優化的長跑。這次從00757轉向009815，並非否定過去的戰果，而是為了在下一個十年，以更低廉的內扣成本、更完整的產業鏈布局、更高的容錯率，繼續搭著科技巨頭的順風車穩健前行。

換股完成，心情也隨之平靜，剩下的就交給時間複利去發酵。

◎感謝 存股方程式 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。