過年紅包別急著花掉！009803近6個月報酬飆31％…「五大因子」抓出台股AI動能

玉山投信在影音中以過年紅包為例指出，多數人紅包一到手，很快就花在吃飯、購物上，但紅包不一定要一次用完，也可以有更長期的規劃方式。

回顧2025年，在聯準會降息、全球製造業回溫的背景下，台股在AI長線趨勢帶動下，呈現出輪動明顯、韌性提升的特性。

玉山投信表示，保德信市值動能50（009803）所追蹤的指數，並非單純挑選市值最大的公司，而是透過五大因子，篩選同時具備體質與成長性的台股代表企業。

影音中提到，該指數在12月定期審核時，進一步提高動能配置，以因應台股旺季行情。

玉山投信提出，投資人可提前思考2026年的紅包規劃方式，透過009803參與台股市值與成長動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。