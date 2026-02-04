聯博投信首檔主動式 ETF 掛牌 聚焦非投等債有2優勢

臺灣證券交易所4日舉行「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF（00984D）」掛牌典禮。此不僅是全球資產管理巨擘聯博集團（AllianceBernstein）在台發行的首檔主動式ETF，更是外資投信在台發行「主動型非投資等級債ETF」的首例，象徵台灣資本市場國際化及產品多元化邁入新紀元。

聯博集團目前全球總資產管理規模達8,600億美元，在台深耕超過20年，境內外基金總資產規模已突破新台幣1.2兆元。證交所董事長林修銘指出，聯博作為台灣規模最大的非投資等級債券基金公司，本次推出00984D，展現了對台灣市場潛力的高度重視，並響應主管機關將台灣打造為「亞洲資產管理中心」的政策願景。

00984D的特色在於發揮聯博半世紀的債券管理經驗，透過主動選債策略，依據全球市場波動靈活調整配置。該檔ETF的特色在於：一、靈活配置，不同於傳統被動式ETF，主動式策略能避開高風險標的，捕捉市場超額報酬。二、多元配置：提供投資人在股票之外，更具韌性的債券配置工具，優化投資組合。

林修銘表示，聯博導入國際級主動投資團隊，不僅提升了國內ETF產品的多元性，也為投資人帶來具備國際視野的新選擇。證交所未來將持續發揮市場平台功能，協助更多國際資產管理業者參與台灣市場，推動ETF發展再創高峰。

聯博集團亞太區副執行長暨聯博投信董事長翁振國、聯博集團全球ETF投資策略與合作夥伴關係主管Julie Gunts及聯博投信總經理吳中嵐均出席今日典禮，共同見證上市掛牌時刻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。