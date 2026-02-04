聯博投信首檔主動式 ETF 掛牌 聚焦非投等債有2優勢

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

臺灣證券交易所4日舉行「聯博優選全球非投資等級債券主動式ETF（00984D）」掛牌典禮。此不僅是全球資產管理巨擘聯博集團（AllianceBernstein）在台發行的首檔主動式ETF，更是外資投信在台發行「主動型非投資等級債ETF」的首例，象徵台灣資本市場國際化及產品多元化邁入新紀元。

聯博集團目前全球總資產管理規模達8,600億美元，在台深耕超過20年，境內外基金總資產規模已突破新台幣1.2兆元。證交所董事長林修銘指出，聯博作為台灣規模最大的非投資等級債券基金公司，本次推出00984D，展現了對台灣市場潛力的高度重視，並響應主管機關將台灣打造為「亞洲資產管理中心」的政策願景。

00984D的特色在於發揮聯博半世紀的債券管理經驗，透過主動選債策略，依據全球市場波動靈活調整配置。該檔ETF的特色在於：一、靈活配置，不同於傳統被動式ETF，主動式策略能避開高風險標的，捕捉市場超額報酬。二、多元配置：提供投資人在股票之外，更具韌性的債券配置工具，優化投資組合。

林修銘表示，聯博導入國際級主動投資團隊，不僅提升了國內ETF產品的多元性，也為投資人帶來具備國際視野的新選擇。證交所未來將持續發揮市場平台功能，協助更多國際資產管理業者參與台灣市場，推動ETF發展再創高峰。

聯博集團亞太區副執行長暨聯博投信董事長翁振國、聯博集團全球ETF投資策略與合作夥伴關係主管Julie Gunts及聯博投信總經理吳中嵐均出席今日典禮，共同見證上市掛牌時刻。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 資本市場
相關新聞

過年紅包別急著花掉！009803近6個月報酬飆31％…「五大因子」抓出台股AI動能

玉山投信在影音中以過年紅包為例指出，多數人紅包一到手，很快就花在吃飯、購物上，但紅包不一定要一次用完，也可以有更長期的規劃方式。 回顧2025年，在聯準會降息、全球製造業回溫的背景下，台股在AI

00988A壓寶3金礦...10元跟上全球科技龍頭！專家看好：但要小心匯率風險

在ETF投資已成為國民運動的2026年，許多投資人不再滿足於僅追蹤大盤的被動報酬，而是渴望在下班後的理財規劃中，尋找能「打敗大盤」的超額收益（Alpha）。近期備受矚目的00988A統一全球創新主動式ETF，便是在此需求下誕生的新型態標的。

報酬率打敗大盤！阿格力點名00923強過大盤關鍵：砍「拖油瓶」傳產科技佔比達86％

阿格力在影音中從近期觀察切入，提到台灣消費力仍相當強勁，例如12月特斯拉Model Y在台灣掛牌數量達到5000多輛，單價接近200萬元，顯示整體財富實力不容小覷。他進一步引用瑞銀（UBS）2025年

00878升息配0.42元！存股哥持210張領8.8萬：殖利率7.4％沒有問題

國泰永續高股息（00878）升息，公告本季配息0.42，年化殖利率預估約7.4%，我目前持有210張，本季領息$88,200，覺得本次配息還算符合預期，沒有問題。 00878配息還是相當穩健，7

009816掛牌 打包台股50強

台股今年至今頻頻上演強勢創高，市場也普遍認為，台股高點還未到頭。凱基投信表示，無論是晶圓代工大廠大幅上修資本支出，或是美...

ETF配息機制 更透明

針對市場熱議的ETF收益平準金配息制度，臺灣證券交易所強調，該機制本質是為維護投資人權益，目的在穩定ETF配息不因規模快...

