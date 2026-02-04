報酬率打敗大盤！阿格力點名00923強過大盤關鍵：砍「拖油瓶」傳產科技佔比達86％

阿格力在影音中從近期觀察切入，提到台灣消費力仍相當強勁，例如12月特斯拉Model Y在台灣掛牌數量達到5000多輛，單價接近200萬元，顯示整體財富實力不容小覷。他進一步引用瑞銀（UBS）2025年全球財富報告指出，台灣人均財富約31萬美元，亞洲排名第三，僅次於香港與新加坡；若以中位數來看，台灣同樣表現亮眼，顯示整體資產水準並非少數人撐起。

他接著說明，從多項研究與金融機構報告可以發現，資產累積關鍵並非單靠薪資，而是來自資本利得與投資報酬。

也因此，在目前市場環境下，是否能有效參與資本市場，成為財富差距拉開的重要因素...不過他也提醒，2025年的投資難度明顯提高，指數雖然上漲，但多數個股並未同步表現，漲幅集中在特定產業。

阿格力指出，從騰落指標與產業營收數據可以看到，大盤創高並非來自全面性成長，而是少數產業支撐，多數產業年增率仍偏弱，導致選股難度大增。在這樣的背景下，透過ETF參與整體趨勢，反而成為相對務實的方式。若不偏好主動式ETF，被動追蹤大盤、但設計更優化的市值型ETF，也是一條可行路徑。

他將重點放在群益台ESG低碳50（00923），指出這檔ETF的第一個特色

是台積電權重已接近大盤水準，但並未出現過度集中的情況，有助於在貼近大盤的同時維持分散效果，對於本身已持有單一大型權值股的投資人而言，結構相對健康。

第二個特色則是..

第三個也是他認為最關鍵的設計重點，在於00923透過ESG與低碳條件，大幅降低高碳密度傳產的比重：

目前傳產占比僅約2% 科技類股占比達86%

他認為，從台股長期結構與近年數據來看，傳產表現明顯落後金融與電子，這樣的篩選邏輯，有助於降低被落後產業拖累的風險；從指數成立以來的報酬來看，00923累積報酬已高於大盤。

阿格力總結，台灣目前已成為全球AI供應鏈的重要基地，市值規模名列世界前段，這並非單一公司，而是一整條產業鏈的成果。

對投資人而言，若希望用市值型ETF參與台灣長期經濟與產業成長，重視分散、結構與產業方向的產品，會是值得納入比較與思考的選項，而00923正是其中一種代表性工具。

◎感謝 阿格力 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。