00988A壓寶3金礦...10元跟上全球科技龍頭！專家看好：但要小心匯率風險

在ETF投資已成為國民運動的2026年，許多投資人不再滿足於僅追蹤大盤的被動報酬，而是渴望在下班後的理財規劃中，尋找能「打敗大盤」的超額收益（Alpha）。近期備受矚目的統一全球創新（00988A）主動式ETF，便是在此需求下誕生的新型態標的。

當「主動管理」遇上「創新企業」：投資人的廚師哲學

00988A與傳統元大台灣50（0050）等被動式ETF最核心的差異在於「決策權」。

被動式ETF如同照著食譜配料，成分股完全受限於指數權重；而00988A則是賦予基金經理人更大的彈性，經理人如同一位精幹的廚師，會結合由上而下的總體經濟判斷，以及由下而上的公司基本面研究，主動決定持股名單與權重。

其目標明確：不只是複製指數，更要透過靈活操作創造勝過指數的超額報酬。

定義未來：三位一體的「創新」挖寶圖

這檔ETF將目光鎖定在全球創新企業，並將其細分為三大主軸。

首先是「科技創新的基石」，包含AI晶片、雲端基礎設施及SpaceX等低軌衛星通訊。

其次是「工具與方法的創新」，涵蓋了硬實力的機器人、軟實力的SaaS服務，以及與綠能、電動車相關的資源創新。

最後則是「觀點與思維的創新」，如顛覆生活的Fintech、外送平台及基因編輯等精準醫療。範圍之廣，旨在從各個層面捕捉可能翻倍成長的顛覆性契機。

全球布局與硬性投資比例守則

在資產配置上，00988A採取全球化作戰，橫跨美、台、日、韓及歐洲主要經濟體。

根據公開說明書規定，基金上市後投資於國內外股票及存託憑證的總金額不得低於淨值的70%，且其中至少60%必須鎖定定義內的「創新概念」企業。

這種硬性指標確保了基金策略的執行純度，但在極端市場波動時，經理人亦有權調整比例以控管風險，展現主動管理的避險優勢。

交易細節與收益平準金的真相

00988A掛牌價為10元，交易方式與一般股票無異，且在台灣交易ETF並無漲跌幅限制，投資人應參考「盤中預估淨值」（iNAV）進行下單。

值得注意的是，該基金引入了「收益平準金」機制，雖然能穩定每次配息金額，避免配息被新申購資金稀釋，但也意味著部分配息可能來自投資人的原始本金，投資人在追求高息率的同時，應釐清配息組成，避免本金遭到過度侵蝕。

RR4中高風險下的投資提醒

最後，必須強調00988A的風險報酬等級為RR4，屬於中高風險產品。創新產業雖具爆發力，但亦伴隨著高度的不確定性與波動性。

除了產業集中風險，海外投資還需面臨匯率波動的侵蝕，可能發生「股價漲、匯率賠」的窘境。此外，投資創新是為了抓住未來的先行權，但在進場前，務必評估自身承受波幅的能力。

◎感謝 下班後的投資所 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。